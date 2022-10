Phát triển tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Lâm Hà

Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”, hàng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lâm Hà luôn quan tâm, chú trọng phát triển đoàn viên; thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Dù còn nhiều khó khăn, song với sự kiên trì, cách làm sáng tạo của những người làm công tác Công đoàn, hàng năm, Lâm Hà luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hưng Thắng mới được thành lập và đi vào hoạt động

Ông Phan Đức Minh - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thắng cho biết, sau khi được LĐLĐ huyện tuyên truyền về quyền, lợi ích khi thành tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn đối với đơn vị và người lao động. Vì thế, công ty đã quyết định thành lập CĐCS để có thêm một tổ chức đoàn thể đồng hành cùng ban giám đốc quản lý, vận động người lao động và phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường tốt để người lao động yên tâm gắn bó và hoàn thành tốt công việc được giao. Dù mới được thành lập vào tháng 6 năm 2022, song, CĐCS Công ty TNHH Một thành viên Hưng Thắng đã nhanh chóng ổn định và đi hoạt động với 15 đoàn viên công đoàn. LĐLĐ huyện đã hỗ trợ, giúp đỡ Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời từng bước kiện toàn, tập trung xây dựng các chương trình, hoạt động để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động; thực hiện thu, chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đúng theo quy định; tham gia các hoạt động do công đoàn các cấp phát động.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch tuynen phục vụ xây dựng của Nhân dân trong huyện, Bạn Giám đốc doanh nghiệp này hiểu rằng, thành lập tổ chức Công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, tạo niềm tin, sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp cho người lao động

Tính đến hết tháng 9 năm 2022, LĐLĐ huyện Lâm Hà có 132 CĐCS trực thuộc với tổng số đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên 3.800 người, trong đó có 21 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước. Chỉ tính riêng năm 2021, LĐLĐ huyện đã thành lập 6 CĐCS, trong đó có 3 công đoàn thuộc khu vực sản xuất, kinh doanh, đạt 300% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao; trên 80% CĐCS doanh nghiệp phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% CĐCS doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể. Đối với các doanh nghiệp đã thành lập tổ chức Công đoàn, hàng năm, Công đoàn của huyện đều thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi vào các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân, hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất. Riêng 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các CĐCS nghiên cứu, phối hợp triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. LĐLĐ huyện cũng đã trực tiếp thăm, tặng quà, động viên, chi hỗ trợ cho gần 200 công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp bị mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bà Lưu Thị Hạnh - CĐCS Công ty TNHH Pan - Hulic chia sẻ, trong hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, đời sống của công nhân, người lao động gặp nhiều khó khăn, công đoàn đã khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết, đồng hành cùng chủ doanh nghiệp và người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn không chỉ kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng để quan tâm, hỗ trợ người lao động một cách thiết thực, mà còn động viên người lao động tiếp tục gắn bó, cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Từ đó, người lao động đã thấu hiểu, chia sẻ, cùng với doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch.

Ông K’Dung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Hà cho biết: Để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước, LĐLĐ huyện thường xuyên khảo sát, thống kê tình hình người lao động và doanh nghiệp, trên cơ sở đó, xác định được các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên theo từng năm. LĐLĐ huyện cũng đã thành lập đoàn công tác về tận doanh nghiệp, bám sát chủ sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động, đồng thời chăm lo động viên về tinh thần vật chất cho người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, ốm đau đột xuất ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để từ đó người lao động thấy được vai trò, ví trí của tổ chức Công đoàn tự nguyện tham gia vào tổ chức này. Đồng thời, cũng là để công đoàn thực sự là niềm tin, là tổ ấm, là nơi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn giúp công nhân, người lao động hăng say lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

THANH TRÀ