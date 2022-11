UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống bạo lực học đường

(LĐ online) - Ngày 7/11, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Một nữ sinh lớp 7, Trường THCS Ka Đơn bị một nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng vào tối 23/10 phải nhập viện điều trị

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường đã được các cơ sở giáo dục và xã hội đồng tình, ủng hộ. Việc triển khai thực hiện được nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền và đoàn thể hưởng ứng, tham gia tích cực mang lại một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, gần đây tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, một số vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của học sinh, hoang mang trong dư luận và tạo ra nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan: Tăng cường các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 5 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/9/2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng; kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, quan tâm, chăm sóc và giáo dục học sinh; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)...

UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường và tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành tại các địa phương, cơ sở giáo dục có xảy ra tình trạng bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp pháp luật, kịp thời có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo an ninh, an toàn môi trường học đường.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có kiểm tra và đánh giá các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân và các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác.

C.THÀNH