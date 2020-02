Lâm Đồng là điểm đến an toàn

Ngày 18/2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho hay, tới thời điểm này trên địa bàn chưa có ca bệnh nào bị nhiễm Covid-19, do đó Lâm Đồng những ngày qua vẫn là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước.

Một nhóm du khách quốc tế đi dạo trên đường Lê Hồng Phong (Phường 4, TP Đà Lạt) vào chiều ngày 17/2.

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Chính phủ, khuyến cáo của các bộ, ngành, UBND tỉnh Lâm Đồng đã huy động mọi nguồn lực, tập trung làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh do chủng virus mới gây ra. Tại Cảng Hàng không Liên Khương có chốt kiểm tra thân nhiệt 100% hành khách, du khách tới Lâm Đồng. Tỉnh cũng bố trí khu vực cách ly tập trung đạt tiêu chuẩn, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho người nghi nhiễm Covid-19.

Riêng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền về môi trường du lịch, an ninh y tế, điểm đến Lâm Đồng với các thị trường khách quốc tế Anh, Nhật, Nga, Malaysia… để thu hút du khách. Hiện số lượng du khách quốc tế tới Đà Lạt, Bảo Lộc… du lịch chủ yếu là khách cũ còn ở lại, lượng khách theo tour mới do lo ngại dịch bệnh Covid-19 nên số lượng giảm là tình trạng chung của ngành du lịch cả nước. Tuy nhiên, ghi nhận từ cơ quan chức năng, một số tour du khách quốc tế vẫn chọn Đà Lạt là điểm đến an toàn trong thời gian này là bằng chứng cho thấy du khách vẫn tin tưởng vào nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

C.PHONG