Vũ điệu quăng lưới của ngư dân Phú Yên mùa cá cơm ngần

Ngư trường An Hải sát bãi biển Hòn Yến cũng là nơi tập trung đông tàu thuyền đánh bắt cá cơm ngần Cứ vào tháng 5 đến tháng 6 hằng năm, ngư dân Phú Yên, đặc biệt là ở khu vực Hòn Yến và làng chài An Hải, lại ngày đêm tất bật quăng lưới trên ngư trường rộng lớn để vây bắt cá cơm ngần. Với ngư dân, những lần quăng lưới vây bắt cá cơm ngần là một lần gửi gắm biết bao hy vọng vào những mẻ lưới thu về nặng trĩu cá thì những năm gần đây, mỗi lần quăng lưới của ngư dân còn chở theo bao sự háo hức mong chờ của các nhiếp ảnh gia và những người yêu thích chụp ảnh đến từ mọi miền đất nước. Họ đến đây để cùng thức, cùng ngủ với ngư dân để mong được ngắm nhìn và chụp lại được những khoảnh khắc sinh động, ý nghĩa và đẹp nhất của những tấm lưới trên đại dương mênh mông. Đặc biệt, khi quan sát từ trên cao, những tấm lưới màu xanh được làm bằng những sợi cước thô cứng khi ở trên cạn lại trở nên mềm mại, uốn lượn như những dải lụa khi được các ngư dân tung ra trên biển cả. Cả ngư trường như một sân khấu nghệ thuật với đủ các hình dáng đẹp, màu sắc đẹp đến bất ngờ mà những ngư dân chính là những vũ công biểu diễn nhuần nhuyễn với những mẻ lưới tung ra, thu về rất điệu nghệ. Cá cơm ngần sinh sống ở độ sâu 30 - 40 m, ngư dân dùng lưới bủa vây bắt cá cách bờ biển không quá xa, từ 500 đến 3.000 mét.

Những dải lưới như cánh chim tung cánh trên biển khơi

Chính vì vẻ đẹp bất ngờ và lạ lẫm này mà đến Hòn Yến những ngày này, thứ đẹp nhất và hấp dẫn nhất không phải là bãi biển, núi non nơi đây mà chính là những "vũ điệu" quăng lưới lả lướt đến tuyệt vời của các ngư dân làng chài đi săn cá cơm ngần. Những vũ điệu ấy được quan sát, mô tả sinh động và lạ mắt hơn qua góc nhìn của thiết bị flycam.

Trái tim trên biển

Hòn Yến nằm rất gần làng chài An Hải, là địa điểm du lịch gần đây được nhiều người biết đến ở Phú Yên. Hòn Yến nằm giữa biển xanh, cao khoảng 100 mét. Hòn Yến thuộc thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 20 km. Người dân địa phương gọi là Hòn Yến vì ngày xưa nơi đảo nhỏ này có rất nhiều chim yến về làm tổ.

NGUYỄN NGHĨA