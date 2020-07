Khám phá cầu kính cao nhất Việt Nam

Nằm trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu. Cầu kính rồng mây Lai Châu nằm trong quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn cách thị xã Sa Pa (Lào Cai) 17km, cách Tp. Lai Châu 46km. Từ đây, du khách có thể ngắm được nhiều phong cảnh đẹp, thơ mộng, núi non hùng vĩ, trùng điệp, mây ôm núi có thể ghi vào ống kính những khoảnh khắc hết sức ấn tượng.

Toàn cảnh cầu kính rồng mây

Dự án khu du lịch cầu kính rồng mây do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đầu tư với tổng số vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng thời gian hoạt động 50 năm. Dự án được khởi công tháng 1/2018, gồm nhiều hạng mục như: Khách sạn, hệ thống thang máy và cầu kính, bugallow nghỉ dưỡng, bể bơi điều hòa, khu vui chơi cảm giác mạnh… Trong đó, nổi bật là hệ thống thang máy ngoài trời bằng kính trong suốt và cầu kính đi vào hoạt động từ ngày 16/11/2019.

Để lên được cầu kính rồng mây, du khách phải qua một thang máy lắp kính trung chuyển và đi ô tô để đến điểm dừng. Qua cổng soát vé, du khách phải đi qua một đoạn đường hầm dài 70m xuyên quan núi để tới chân hệ thống thang máy. Đây là hệ thống thang máy đặc biệt có lắp kính cường lực, cao 300m, chạy dọc từ chân núi tới cầu kính ở độ cao 2.200m so với mặt nước biển và 548m so với độ cao khe núi của dãy Hoàng Liên Sơn. Thang máy có sức chứa 30 người, được thiết kế ba mặt kính trong suốt để khi qua phần chân núi, du khách có thể ngắm cảnh trong hành trình lên cầu kính. Khách sẽ mất khoảng 8-10 phút để đặt chân đến cầu kính. Với thời gian di chuyển không quá nhanh, du khách sẽ thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng, của đèo Ô Quy Hồ và dãy Hoàng Liên Sơn phía xa. Ngay khi bước chân ra khỏi thang máy, du khách sẽ bắt gặp cầu kính trong suốt vươn ra khỏi vách núi 60m. Phần đầu gắn chặt với vách đá, cầu kính dài 300m, có 3 hành lang bằng kính. Các kính hành lang được dựng từ 3 lớp kính dày khoảng 7 cm, có sức tải khoảng 3.000 du khách. Để an toàn, tiện lợi khi tham quan, du khách được phát mỗi người một đôi giày vải bao chân, có đế cao su để chống trơn trượt.

Đường đi bên ngoài cầu kính rồng mây

Đứng trên cầu kính từ trên cao, gió và mây bay xung quanh, cảm giác đầu tiên với nhiều người là hơi run. Để vượt qua cảm giác đó, khách có thể đi vào đường đi giữa cầu có trải những lớp thảm màu xanh song song với hai hành lang kính trong suốt để làm quen dần. Khi đã dần quen, du khách có thể đi ra phía ngoài các đầu cầu để ngắm nhìn phong cảnh đẹp, thơ mộng, núi non hùng vĩ xung quanh và trải nghiệm cảm giác mạnh khi nhìn xuyên thấu qua tấm kính xuống phía dưới là vực sâu hun hút. Bất cứ ai khi đứng tại vị trí này cũng ấn tượng với cảnh đẹp mây ôm núi, núi ôm mây như trong tiên cảnh cùng những con đường đèo uốn lượn, ruộng bậc thang, núi rừng trùng điệp, nét đặc trưng của vùng Tây Bắc, xa xa là dãy Hoàng Liên Sơn điệp trùng... Mọi góc của cầu kính rồng mây đều thuận tiện cho du khách có thể check-in và lưu lại những bộ ảnh ấn tượng, độc đáo hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.

Du khách bên ngoài cầu kính

Sau khi tham quan cầu kính, du khách có thể theo bậc thang ngược lên khu nhà hàng để ngắm cảnh đẹp Ô Quy Hồ và cầu kính rồng mây. Khách có thể đi bộ hoặc đi xe điện khám phá không gian của những cánh rừng hay khách cũng có thể đi dạo theo những con đường quanh co bên sườn núi, chụp ảnh bên những mô hình tổ chim, khu vườn cối xây gió hoặc có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm như đi dây văng, nhảy bungee, trượt zipling, nhảy dù…

Du khách vui chơi bên mô hình tổ chim

Cùng với cổng trời Ô Quy Hồ, cầu kính rồng mây là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Du lịch Lai Châu.

(Theo baodulich.net.vn)