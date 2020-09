Toàn tỉnh có 35 khu, điểm tham quan du lịch khai thác kinh doanh và hơn 60 điểm tham quan miễn phí

Ga xe lửa, điểm tham quan kiến trúc và trải nghiệm dịch vụ vận chuyển độc đáo của Đà Lạt

Tin từ UBND tỉnh cho biết, tính đến nay, toàn tỉnh đang có 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác là các danh thắng tự nhiên, các công trình kiến trúc, cơ sở tôn giáo, làng nghề, làng dân tộc bản địa, khảo cổ... và 33 điểm du lịch canh nông phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách. Các điểm tham quan du lịch này đã tạo nên sự đa dạng, phong phú để ngành du lịch tỉnh xây dựng các tour, tuyến du lịch trên địa bàn thời gian qua.

Hiện tỉnh cũng có 2.250 cơ sở lưu trú du lịch (tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015), với tổng số 25.617 phòng (gấp 1,7 lần so với 2015). Trong đó, có 480 khách sạn từ 1-5 sao (tăng 175 khách sạn) với 12.642 phòng (gấp 1,5 lần); 445 khách sạn từ 1-2 sao với 9.146 phòng; 35 khách sạn cao cấp từ 3-5 sao với 3.496 phòng (gấp 1,5 lần so với 2015).

NGUYỄN NGHĨA