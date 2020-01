TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm xử phạt 55 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(LĐ online) - Thời gian qua, Công an TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến hàng ngàn người dân các quy định mới về mức phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiên giao thông trên địa bàn.

Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông

Tại huyện Bảo Lâm, từ ngày 7/1/2020 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã tổ chức 5 đợt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến Quốc lộ 20, Quốc lộ 55 (đoạn qua địa bàn huyện) và Tỉnh lộ 725. Trong 5 đợt ra quân, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn đối với hơn 600 lượt người điều khiển xe máy và ô tô. Qua đó, phát hiện 32 trường hợp điều khiển xe máy và 1 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn từ dưới 0,25 miligam/lít khí thở đến trên 0,4 miligam/lít khí thở. Công an huyện đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt hơn 180 triệu đồng và tạm giữ 33 phương tiện vi phạm; đồng thời, tước giấy phép lái xe các trường hợp vi phạm nồng độ cồn từ 11 đến 23 tháng.

Tại TP Bảo Lộc, từ ngày 7/1 đến 14/1/2020, Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP tổ chức 2 đợt ra quân đo nồng độ cồn trên Quốc lộ 20 (đoạn qua TP) và đường Nguyễn Công Trứ (Phường 2). Qua đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành kiểm tra hơn 700 lượt người điều khiển phương tiện giao thông. Sau 2 đợt ra quân, Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 21 trường hợp điều khiển xe máy và 1 trường hợp điều khiển xe ô tô vi phạm nồng động cồn từ dưới 0,25 miligam đến trên 0,4 miligam/lit khí thở, với tổng số tiền xử phạt hơn 160 triệu đồng. Đặc biệt, có 1 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn trên 0,4 miligam/lít khí thở bị xử phạt 40 triệu đồng; đồng thời, lập biên bản tạm giữ 23 phương tiện vi phạm và tước giấy phép lái xe các trường hợp vi phạm từ 11 đến 23 tháng.

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông

Theo Công an TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, việc kiểm tra nồng độ cồn là nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng thực hiện thường xuyên trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Qua đó, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát xử lý xe dù, bến cóc đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón tết.

KHÁNH PHÚC