Xác minh được người làm phiếu xét nghiệm giả kết quả dương tính nCoV

(LĐ online) - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khẳng định, tờ kết quả xét nghiệm có kết quả dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV) đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn giả mạo.

Phiếu xét nghiệm giả lan truyền trên mạng xã hội

Sáng 4/2, ông Lê Văn Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, trên mạng xã hội đang lan truyền tờ kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV do bệnh viện này thực hiện. Bệnh viện đã chỉ ra nhiều yếu tố phi lý để khẳng định kết quả này là giả.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, logo và mẫu phiếu đưa lên mạng không phải là lô logo của bệnh viện. Thứ 2 phía bệnh viện thuộc Sở Y tế Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng, không trực thuộc Bộ Y tế quản lý trực tiếp. Hơn nữa, về thời gian lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm là hoàn toàn vô lý.

“Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tới thời điểm này chưa xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm nCoV. Chúng tôi đã chuyển thông tin giả phiếu kết quả dương tính với nCoV qua Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, làm rõ”- Bác sĩ Tiến thông tin.

Theo thông tin ban đầu, tới 10 giờ sáng nay, Phòng PA03 đã tiếp nhận thông tin người làm giả phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính với nCoV và đã điều tra ra đối tượng nêu trên. “Hiện chúng tôi đã xác minh được một đối tượng thực hiện hành vi trên là người trên địa bàn TP Đà Lạt và đang làm rõ các thông tin liên quan” – đại diện Phòng PA83 cho biết.

Trước đó, trong công điện gửi các đơn vị trực thuộc và Công an các tỉnh, thành phố, Bộ Công an cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý người tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh; bảo đảm an ninh, trật tự trong tình huống có dịch bệnh bùng phát trong nước. Tuy nhiên, trong khi các cấp chính quyền, người dân cả nước tập trung phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm thì vẫn còn nhiều người cố tình thông tin sai sự thật, thông tin giả với mục đích cá nhân, làm dư luận, cộng đồng người dùng mạng xã hội hoang mang, lo lắng.

C.THÀNH