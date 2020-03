Ghi nhận ở đơn vị dẫn đầu phong trào vì an ninh Tổ quốc

Năm 2019, Công an huyện Đức Trọng trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào vì an ninh Tổ quốc (ANTQ) Cụm thi đua số 4. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong tấn công trấn áp tội phạm đã được Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Đức Trọng còn làm tốt công tác xã hội từ thiện

Tháng 3, Tây Nguyên chuyển mùa nắng gắt khiến những bộ quân phục của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Đức Trọng thấm đẫm mồ hôi trên hành trình phá án. Với các anh, bất kể giờ giấc, ngày cũng như đêm, khi những đối tượng phạm pháp hình sự vẫn chưa bị tra tay vào còng thì ngày đó “ăn chưa ngon, ngủ chưa yên”, vẫn còn thấy nợ Nhân dân vụ án chưa phá. Với quyết tâm mọi đối tượng gây án đều phải trả giá bằng một bản án thích đáng để răn đe, giáo dục cho toàn xã hội; hơn một năm qua, Công an huyện Đức Trọng đã triển khai nhiều công tác, kế hoạch, tấn công mạnh vào các loại tội phạm nguy hiểm, những điểm nóng, nhạy cảm trên địa bàn. Đặc biệt, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các CBCS hằng ngày phải xuống cơ sở, phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm những vụ việc xảy ra trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tại cơ sở, trong năm 2019, nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến ANTT tại huyện Đức Trọng đã được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm, tạo sự chuyển biến tích cực cho xã hội.

Đã có thời điểm, Đức Trọng chính là nơi cư trú của nhiều đối tượng “có máu mặt” dạt về “hành nghề” bảo kê, cờ bạc, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi... gây hoang mang, bất an trong quần chúng. Các đối tượng tới huyện Đức Trọng thuê nhà, mở công ty hoạt động trá hình để cho vay nặng lãi, đẩy nhiều gia đình vào cảnh lao đao, sống trong sợ hãi, liên tục bị đe dọa vì không còn khả năng trả nợ cho chúng.

Với quyết tâm “quét sạch” loại tội phạm này, ngay khi được bổ nhiệm Trưởng Công an huyện Đức Trọng, Thượng tá Lê Thái đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc đấu tranh, triệt phá, làm tan rã nhiều băng nhóm có liên quan. Trong năm 2019, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố 6 đối tượng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Lập danh sách 9 công ty với 69 người có hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, bảo kê, đòi nợ thuê... để theo dõi, đấu tranh và triệt phá.

Năm 2019, hàng chục vụ án lớn đã được Công an huyện Đức Trọng triệt phá càng củng cố thêm niềm tin của quần chúng vào vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Trong những vụ án nổi tiếng phải kể đến vụ siêu trộm Trần Văn Trịnh (SN 1982, trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Ngày 12/11/2018, khi đang thụ lý án về tội trộm cắp tài sản tại Trại giam Đại Bình (Bộ Công an), đối tượng này đã trốn khỏi nơi giam giữ, lên huyện Đức Trọng. Tại đây, Trịnh tiếp tục cạy cửa, đột nhập vào nhà dân gây ra hàng loạt vụ trộm làm hoang mang trong quần chúng. Từ ngày 27/11 đến 13/12/2018, đối tượng này đã gây ra 13 vụ trộm cắp, tổng trị giá gần 500 triệu đồng trên địa bàn nhiều xã của huyện Đức Trọng. Sợ bị trộm, thời gian này nhiều gia đình đã phải cắt cử người ở nhà để trông coi tài sản. Với quyết tâm bắt giữ bằng được siêu trộm Trần Văn Trịnh, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng hiện có vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) bắt giữ Trần Văn Trịnh vào lúc 4 giờ sáng ngày 14/12/2018 lúc đang bắt xe từ Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh. Khi hay siêu trộm này đã phải tra tay vào còng người dân mới thực sự yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, có được những thành tích đáng ghi nhận này chính là sự nỗ lực không ngừng của từng CBCS kết hợp với sức mạnh đoàn kết tập thể, công tác chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả của lãnh đạo Công an huyện trong tấn công trấn áp tội phạm. “Với chúng tôi, mỗi ngày chính là một đợt cao điểm tấn công vào các loại tội phạm đã và đang manh nha hình thành, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm”, Thượng tá Lê Thái nói.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong nhiều lĩnh vực, năm 2019, Công an huyện Đức Trọng trở thành lá cờ đầu trong phong trào vì ANTQ tại Lâm Đồng. Đầu năm 2020, đơn vị vinh dự được Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới thăm hỏi, chúc tết và khen ngợi những kết quả đạt được trong năm qua, nhất là lĩnh vực tấn công trấn áp tội phạm. Cũng trong năm qua, Công an huyện Đức Trọng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho 19 tập thể, 43 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

VĂN BÁU - KHẮC LỊCH