Khởi tố, bắt tạm giam một hiệu trưởng để điều tra về hành vi tham ô tài sản

(LĐ online) - Chiều 27/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án và đọc lệnh bắt giam ông Huỳnh Văn Phụ, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam Lâm Đồng (tại huyện Đạ Tẻh) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Trường THCS – THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam nơi ông Phụ làm hiệu trưởng

Theo đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành lệnh khám nơi ở của ông Phụ tại thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh); đồng thời, đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can. Đến chiều 27/3, ông Phụ được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Trường THCS – THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam nơi ông làm hiệu trưởng trong suốt nhiều năm qua.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, trong suốt 10 năm qua, ông Phụ cùng bà N.T.Q.N, nhân viên văn thư - thủ quỹ của trường thông đồng tham ô số tiền khoảng 11 tỉ đồng. Ông Phụ có thời gian làm hiệu trưởng trường này hơn 20 năm.

Trước đó, ngày 9/12/2019, bà N.T.Q.N được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HẢI ĐƯỜNG