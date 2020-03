TIN LIÊN QUAN Bắt 6 đối tượng lừa bán thuốc "chữa bách bệnh" chiếm đoạt 70 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 26/3, Trạm Cảnh sát Giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng (đóng tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) cho biết, đơn vị đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để bàn giao 4 nghi can liên quan đến đường dây lừa bán thuốc giả xảy ra tại TP Đà Lạt cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hình ảnh các nghi can trong đường dây lừa bán thuốc “chữa bách bệnh” điều khiển xe máy từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh trên Quốc lộ 20 được camera an ninh ghi lại vào chiều 26/3

Theo lãnh đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, vào chiều cùng ngày, đơn vị nhận được đề xuất từ Công an TP Đà Lạt về việc phối hợp truy tìm nhóm người trong đường dây lừa bán thuốc “chữa bách bệnh” đã có thêm 1 nạn nhân khác tại TP Đà Lạt sập bẫy, với số tiền bị chiếm đoạt là 35 triệu đồng. Nhóm đối tượng này đang điều khiển xe máy trên đường từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh trên tuyến Quốc lộ 20, đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều 26/3, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi đã bố trí lực lượng đã đón lỏng tóm gọn 4 đối tượng cùng tang vật nhiều gói thuốc giả. Các nghi can bị bắt gồm: Trần Văn Đăng (47 tuổi), Nguyễn Thị Tâm (61 tuổi), Vũ Thị Vân (62 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Nam Định và Lê Thị Oanh (48 tuổi, ngụ Quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Bước đầu, 4 nghi can khai nhận cùng đường dây lừa đảo với 6 đối tượng bán thuốc giả vừa bị Công an TP Đà Lạt triệu phá vào ngày 24/3 vừa qua.

Tang vật thu giữ của các đối tượng

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Chiều 25/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng (hầu hết đã lớn tuổi và là người ngoại tỉnh) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sáu người bị tạm giữ hình sự trong đường dây lừa đảo bán thuốc chữa bệnh, gồm: Trần Thị Châu (73 tuổi, cư trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hiệp (52 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), Nguyễn Ngọc Yến (51 tuổi, ngụ TP Nam Định), Nguyễn Xuân Vinh (53 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Hoàng Long (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Nguyễn Hồng Vân (56 tuổi, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Theo điều tra của cơ quan Công an do cần tiền tiêu xài nên trước đó các đối tượng Vân, Châu, Hiệp, Vinh và Long đã bàn bạc với nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Để thực hiện, nhóm này nghĩ ra cách mua thuốc không rõ nguồn gốc, sau đó lừa bán cho người bệnh chữa các bệnh nan y để chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân sập bẫy bị nhóm đối tượng chiếm đoạt 70 triệu đồng là bà Tạ Thị O. (76 tuổi, ngụ tại Phường 4, TP Đà Lạt). Nạn nhân thứ 2 vừa trình báo bị nhóm đối tượng này lừa bán thuốc “chữa bách bệnh” chiếm đoạt 35 triệu đồng là bà Nguyễn Thị T. (62 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) đã tới Công an TP Đà Lạt trình báo vào trưa 26/3.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

KHÁNH PHÚC - CHÍNH THÀNH