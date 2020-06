Đà Lạt: Điều tra vụ một cô gái bị tử vong tại phòng trọ

(LĐ online) - Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một cô gái ở trọ tại đường Trần Khánh Dư (Phường 8, TP Đà Lạt).

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Sáng 24/6, người dân sống gần khu nhà trọ trên đường Trần Khánh Dư (Phường 8, Đà Lạt) cho biết vẫn còn bàng hoàng về việc chị Nguyễn Thị Kiều Phượng (28 tuổi, thường trú Phường 10, TP Đà Lạt) tử vong tại phòng trọ vào sáng 22/6. Chị Phượng thuê trọ và ở cùng với Nguyễn Văn T. (28 tuổi, quê Nghệ An).

Chị Phượng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhưng được các bác sỹ xác định là đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Tại Bệnh viện, các bác sỹ chuẩn đoán chị Phượng bị trầy xước ở 2 chân, sưng nề vùng chẩm sau gáy và có một vết bầm lớn ở vùng trán.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Phường 8, TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để làm công tác bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an TP Đà Lạt về vụ án mạng. Ngay sau đó, Công an TP Đà Lạt cũng đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

NGUYỄN NGHĨA – PHẠM NGÂN