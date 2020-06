Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

(LĐ online) - Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Tiến Chi (sinh năm 1966; quê Nam Định, ngụ tại TP Bảo Lộc) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Thông tin từ người dân ở gần nơi Vũ Tiến Chi cư trú cho biết, Chi không có việc làm ổn định. Năm 2009, Chi có liên quan đến việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và bị lực lượng chức năng xử lý. Chi chống đối, xô xát và từ đó nảy sinh tư tưởng bất mãn, chống đối chính quyền, Nhà nước.

Sau đó, Chi đã mở nhiều tài khoản Facebook cá nhân để biên tập, đăng tải, chia sẻ hàng trăm tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc… bôi nhọ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh; kích động tư tưởng chống đối; tung tin thất thiệt, bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân nhằm chống phá Nhà nước. Không những vậy, Chi còn nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình, đập phá, gây rối an ninh trật tự tại TP Hồ Chí Minh, phá hoại cuộc sống bình yên của người dân.

Trước khi bị bắt, Vũ Tiến Chi đã được chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng mời lên làm việc nhiều lần để nhắc nhở, giáo dục. Bà con hàng xóm láng giềng với Chi cũng nhiều lần khuyên can, tuy nhiên, bất chấp những lời nhắc nhở, thậm chí cảnh báo, Chi vẫn chứng nào tật đó không chịu sửa đổi và tiếp tục có các hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam Vũ Tiến Chi để ngăn chặn hành vi phạm tội của y và truy tố xét xử trước pháp luật.

Vào sáng nay, 24/6, theo chứng kiến của đại diện tổ dân phố, Vũ Tiến Chi bị bắt quả tang khi đang tổ chức livestream trực tiếp clip có nội dung chống Nhà nước. Quá trình khám xét, Cơ quan Công an cũng thu nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Cùng ngày cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Theo những người dân địa phương, việc Vũ Tiến Chi bị bắt là rất cần thiết và chính xác, đúng người, đúng tội. Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc tới những ai còn đang ảo tưởng sử dụng mạng xã hội để làm, tán phát các thông tin tài liệu có nội dung xấu.

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN