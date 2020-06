Tạm giữ tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(LĐ online) - Chiều 24/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường là Đàm Quang Minh (23 tuổi, ngụ tại Phường 1, TP Đà Lạt).

Chiếc xe ô tô bán tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường đang bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ cùng tài xế điều khiển

Theo Công an Bảo Lộc, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra; đồng thời, phối hợp với công an các địa phương và Trạm CSGT Di Linh truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn. Thông qua hình ảnh từ những camera an ninh, đến 10 giờ 20 phút ngày 24/6, các lực lượng nghiệp vụ đã xác minh được chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người đang được tài xế thuê 1 xe tải để vận chuyển từ xã Liên Đầm (huyện Di Linh) về TP Đà Lạt. Chiếc xe ô tô gây tai nạn là ô tô bán tải mang BS 49C- 212.58, do tài xế Đàm Quang Minh điều khiển.

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin , vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23/6, trên Quốc lộ 20. Sau khi gây tai nạn khiến ông Đào Văn Thanh (59 tuổi, ngụ tại thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) tử vong tại chỗ, tài xế đã chạy trốn khỏi hiện trường.

Hiện, Đàm Quang Minh và chiếc xe ô tô bán tải gây tai nạn đang bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

HẢI ĐƯỜNG