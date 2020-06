Ghi nhận qua đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Xác định rõ việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Người dân trên địa bàn TP Đà Lạt giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Ngay sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch 105 ngày 13/3/2020, về việc tổng kiểm tra đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, Công an Lâm Đồng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT tỉnh và đề xuất có chính sách hỗ trợ kinh phí đối với người dân tự nguyện giao nộp các loại VK, VLN, CCHT.

Trên cơ sở đó, Công an Lâm Đồng đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT; xây dựng kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương rà soát, chuẩn bị, xác định chỉ tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm và mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi và tổng kiểm tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.

Để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, Công an Lâm Đồng đã thành lập Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện đối với 12/12 công an huyện, thành phố trong tỉnh. Công an các đơn vị, địa phương đã căn cứ chỉ đạo của Công an tỉnh, chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đội nghiệp vụ, công an các xã, phường, thị trấn và từng cán bộ, chiến sĩ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ này.

Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, xác định 5 tuyến đường, 63 địa bàn trọng điểm, 457 đối tượng nghi vấn có khả năng cao vi phạm về VK, VLN, CCHT. Đã tổ chức in 4.330 tài liệu tuyên truyền, treo 452 áp phích, băng rôn, phát 10.826 tờ rơi; tổ chức 49 buổi tuyên truyền trực tiếp với 10.165 lượt người tham gia, tập trung tuyên truyền, vận động đối với nhóm đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, người còn lưu giữ vũ khí làm kỷ vật, đối tượng trước đây được trang bị nay theo quy định không thuộc đối tượng được trang bị...; tổ chức cho 252 đối tượng nghi vấn cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT; phối hợp xây dựng, phát sóng phóng sự tuyên truyền các quy định của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên chuyên mục An ninh Lâm Đồng của Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng.

Kết quả, qua 3 tháng đầu thực hiện kế hoạch, đã phát hiện, xử lý 44 vụ, 50 đối tượng vi phạm về VK, VLN, CCHT; khởi tố 2 vụ, 3 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ, 23 đối tượng với số tiền 114,5 triệu đồng; cảnh cáo, yêu cầu viết cam kết đối với 15 vụ, 15 đối tượng; đang tiếp tục điều tra, làm rõ 8 vụ, 9 đối tượng.

Đã thu hồi tổng cộng 232 khẩu súng các loại (trong đó có 1 khẩu súng quân dụng), 1 lựu đạn, 40 CCHT các loại, 260 VK thô sơ, 5 bộ phận dùng để chế tạo súng, 9 viên đạn, 14 kg đạn chì. Trong đó, thu hồi qua công tác tuyên truyền, vận động 219 khẩu súng các loại, 35 CCHT các loại, 208 VK thô sơ, 5 bộ phận dùng để chế tạo súng, 4 kg đạn chì; thu hồi qua các vụ việc đã xử lý 1 lựu đạn, 13 khẩu súng các loại, 9 viên đạn, 10 kg đạn chì, 5 CCHT, 52 VK thô sơ.

Công an Lâm Đồng cũng đã đề xuất với UBND tỉnh áp dụng hình thức “Đổi nhu yếu phẩm lấy VK, VLN, CCHT”, nhất là đối với địa bàn có nhiều DTTS sinh sống. Qua đó, công an các huyện Đam Rông, Bảo Lâm đã vận dụng thực hiện, thu hồi 46 súng kíp, 22 súng cồn, 6 viên đạn hoa cải, 2 nỏ bắn tên; được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá là một trong “Cách làm hay, sáng tạo” cần nhân rộng.

Đối với các địa bàn trọng điểm, địa bàn có đông người DTTS sinh sống, lực lượng công an chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; trong đó tiếp tục phát huy hiệu quả hình thức “Đổi nhu yếu phẩm lấy VK, VLN, CCHT”; tổ chức phát động phong trào quần chúng, tranh thủ sự giúp đỡ của người có uy tín, già làng, trưởng bản để vận động, tuyên truyền, thu gom triệt để số VK, VLN, CCHT đang còn trong Nhân dân.

Đặc biệt, lực lượng công an còn tăng cường công tác nghiệp vụ, xây dựng để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, nhất là các hành vi mua bán VK, linh kiện dùng để chế tạo VK và các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng VK, hung khí nguy hiểm của các băng nhóm, đối tượng hình sự, ma túy...

TIẾN DŨNG