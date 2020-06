Kiểm tra thanh niên đứng đợi bạn trước cây xăng, phát hiện tàng trữ thuốc lắc

(LĐ online) - Tối 9/6, qua công tác tuần tra, Công an Phường 12 (TP Đà Lạt) đã phát hiện 1 thanh niên đứng đợi bạn tại cây xăng Thái Phiên có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện thanh niên này giữ 5 viên thuốc lắc và 1 gói ketamin trong gói thuốc lá.

Thanh niên tàng trữ thuốc lắc làm việc với Công an Phường 12 tối 9/6

Sáng 10/6, Công an Phường 12 cho biết thực hiện công tác phòng chống tội phạm nhân "Tháng hành động phòng, chống ma tuý", "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" (26/6), Công an phường đã lập Tổ công tác đi tuần tra liên tục trong những ngày qua. Tới khoảng 20 giờ ngày 9/6, khi tới đoạn đường Ngô Gia Tự, vị trí trước cây xăng Thái Phiên thì tổ công tác phát hiện Trần Hoàng Bá (24 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) có biểu hiện khả nghi. Tiến hành kiểm tra gói thuốc lá Bá cầm trên tay, Công an phát hiện bên trong có 5 viên nén màu cam nghi thuốc lắc và 1 gói tinh thể màu trắng. Ngay tại hiện trường, thanh niên trên khai 5 viên nén là thuốc lắc và gói tinh thể màu trắng là ma tuý ketamine.

Cũng theo lời khai ban đầu của Trần Hoàng Bá, thanh niên này làm nghề DJ và sinh sống tại TP Long Xuyên. Do thường chơi game trên mạng nên Bá quen 1 thanh niên tên Khoa trên TP Đà Lạt. Ngày 8/6, Khoa rủ Bá lên Đà Lạt chơi và dặn có “kẹo” (tiếng lóng chỉ thuốc lắc) cầm lên chơi cho vui. Bá sau đó mua số ma tuý trên từ một người không rõ nhân thân tại bến xe An Giang sau đó lên Đà Lạt theo lời hẹn. Khi tới Đà Lạt vào tối 9/6 và đứng đợi người bạn đến thì bị Công an Phường 12 phát hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

CHÍNH THÀNH