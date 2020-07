Khởi tố đối tượng buôn bán hàng tấn bột ngọt và bột giặt giả

(LĐ online) - Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, trú tại khu phố 3, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”.

Ông Nguyễn Thanh Tú nghe đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Từ tin báo tố giác tội phạm, ngày 14/12/2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do ông Nguyễn Thanh Tú điều khiển đang đi giao hàng tại huyện Đam Rông và tạm giữ 30 thùng bột ngọt, 41 thùng bột giặt có dấu hiệu giả nhãn mác hàng hóa.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Tú thừa nhận, cùng vợ hành nghề bán hàng lưu động tại những vùng sâu, vùng xa. Hàng hóa mà ông ông Tú lấy để bán lại cho các mối hàng nhỏ lẻ gồm nhiều mặt hàng mua ở tỉnh Đồng Nai và các đại lý ở huyện Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; trong đó, có một số mặt hàng là hàng giả. Hai mặt hàng bột ngọt và bột giặt ông Tú mua ở Bình Thuận và biết đó là hàng giả.

Khoảng tháng 7/2017, ông Tú bị Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bắt và bị UBND huyện Hàm Tân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng giả các mặt hàng giấy vệ, bột giặt, và bột ngọt.

Đến tháng 8/2019, ông Tú tiếp tục lấy các mặt hàng bột ngọt, bột giặt giả đưa về các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) bán cho các cửa hàng tạp hóa, đại lý nhỏ. Chỉ riêng mối hàng của bà Đỗ Thị Xuyến (ở Thôn 3, xã Rô Men, huyện Đam Rông), ông Tú đã bỏ hơn 3,4 bột ngọt giả và 2,5 tấn bột giặt giả. Kiểm tra tại nhà bà Xuyến, lực lượng Công an thu được 58 thùng hàng các loại còn tồn kho.

Bà Xuyến cho biết, số bột giặt, bột ngọt mua của Tú được bán lẻ tại nhà, bán cho một số cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà; trong đó, có hơn một nửa bán cho cửa hàng T.N. (ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà).

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành trưng cầu giám định mẫu bột ngọt thu giữ của ông Tú và gia đình bà Xuyến cho kết quả hàm lượng Clorua gấp 24 lần so với mẫu so sánh do công ty chính hãng cung cấp và gấp 12 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm, chất điều vị.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ án.

ĐỨC HUY