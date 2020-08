Bắt quả tang đôi nam nữ vận chuyển số lượng lớn ma túy

(LĐ online) - Nguyễn Văn Đại (32 tuổi, quê quán: Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Văn Thị Linh (20 tuổi, quê quán: Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), cùng trú tại xã N’Thôl Hạ (huyện Đức Trọng) vừa bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang vận chuyển, tàng trữ 300 gram Ketamine và 210 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng công an kiểm tra, giám định tang vật

Sáng 22/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào khoảng 17 giờ 00 ngày 20/8, tại khu vực cổng kho hàng hóa của một doanh nghiệp vận chuyển tại hẻm 501 (Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Đức Trọng bất ngờ kiểm tra gói hàng Đại và Linh đang nhận từ TP Hồ Chí Minh gửi về, xác định bên trong có chứa chất dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành đấu tranh nhanh với các đối tượng, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện 210 viên nén màu vàng và 2 gói nylon bên trong chứa chất nghi là ma túy tại chỗ ở của Nguyễn Văn Đại (thôn Thái Sơn, xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng).

Đối tượng Nguyễn Văn Đại

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đại khai nhận số hàng nhận từ nhà xe là ma túy dạng ketamin, có trọng lượng 300 gram, còn 210 viên nén cất giấu ở nhà là loại ma túy tổng hợp, thường gọi là kẹo, số ma túy này được đối tượng đặt mua từ TP Hồ Chí Minh về để sử dụng và bán lại.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu thêm 1 cân tiểu ly điện tử; 1 xe máy; 3 điện thoại di động và hơn 91 triệu đồng. Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN