Công an huyện Đạ Huoai dùng gạo, mì tôm đổi vũ khí

Xác định rõ việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thời gian qua, Công an huyện Đạ Huoai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực.

Công an huyện Đạ Huoai đổi gạo, mì tôm lấy vũ khí

Từ thực tế địa phương, Công an huyện Đạ Huoai đã mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến VK, VLN, CCHT. Trong đó, chú trọng đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng và các vùng giáp ranh, gắn với mô hình “Đổi nhu yếu phẩm lấy vũ khí”. Đồng thời, Công an huyện và các xã, thị trấn đã phát 4.800 tờ rơi, in ấn trao hàng trăm áp phích, băng rôn tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN và CCHT đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, Công an huyện Đạ Huoai và các ngành chức năng đã vận động doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 1 tấn gạo và 100 thùng mì tôm thực hiện mô hình “Đổi nhu yếu phẩm lấy vũ khí”. Thông qua đó đã thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT.

Theo thống kê của Công an huyện Đạ Huoai, tính đến thời điểm này, đơn vị đã vận động thu hồi được 76 VK, VLN và CCHT các loại. Trong đó, có 1 súng kíp, 4 khẩu súng hơi, 4 súng tự chế, 22 khẩu súng cồn, 28 vũ khí thô sơ, 0,5 kg đạn chì, 13 quả đạn cối và 3 công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, Công an huyện và các ngành chức năng cũng đã tổ chức cho 44 lượt cơ sở kinh doanh phế liệu, tạp hóa và người dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; đồng thời, kiểm tra, hướng dẫn 8 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý, sử dụng các công cụ hỗ trợ được cấp đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Công an huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự có biểu hiện phạm tội liên quan đến VK, VLN, CCHT để kịp thời răn đe, giáo dục; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ VK, VLN, CCHT trái phép và các loại linh kiện chế tạo VK, VLN, CCHT…

KHÁNH PHÚC