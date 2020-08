Đột kích khách sạn lúc nửa đêm, bắt quả tang 7 thanh niên sử dụng ma túy

(LĐ online) - Sáng 17/8, Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong khách sạn theo quy định của pháp luật.

7 thanh niên (4 nữ và 3 nam) bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trong khách sạn

Theo cơ quan công an, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 17/8, Công an Phường 2 đã đột kích kiểm tra khách sạn Thái Bảo Thuận (trên đường Lý Thường Kiệt) theo tin tố giác tội phạm của người dân. Qua kiểm tra, Công an phát hiện tại phòng 101 khách sạn này có 7 thanh niên (4 nữ và 3 nam) đang có biểu hiện sử dụng ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, Công an thu giữ 1 đĩa đựng ma túy và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các đội tượng gồm: Hồng Hà Thông (40 tuổi) Lâm Duy Nam (29 tuổi) cùng ngụ tại TP Bảo Lộc; Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi). Đào Thị Mỹ Duyên (24 tuổi) cùng ngụ tại huyện Bảo Lâm; Ngô Thị Ngọc Anh (19 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Phước), Hồ Thị Thanh Tuyền (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Hồ Thị Tuyết Ngân (25 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk).

Làm việc với công an, các thanh niên khai nhận: Tất cả đều nghiện ma túy và thông qua mối quan hệ quen biết nên đã rủ nhau thuê khách sạn sử dụng ma túy, bay lắc.

Hiện, vụ việc đang được Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) tiếp tục điều tra, làm rõ.

HẢI ĐƯỜNG