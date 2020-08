Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép

(LĐ online) - Chiều 28/8, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đã tống đạt Quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Công Đại (ngụ tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh) để điều tra, làm rõ về tội “Vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Lê Công Đại tại hiện trường vụ phá rừng tại Tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm)

Theo Công an huyện Bảo Lâm, trước đó, vào ngày 5/8, trong quá trình tuần tra, bảo vệ rừng, lực lượng chức năng đã phát hiện tại Tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi) có 1 ô tô tải do ông Lê Công Đại điều khiển chở 6 lóng gỗ Chò, với tổng khối lượng 2,05 m3. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Đại không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lâm sản nói trên. Số gỗ nói trên do ông Đại khai thác tại Tiểu khu 614 (thuộc lâm phần quản lý, bảo vệ của Công ty Hà Phong).

Ngày 6/8, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện cùng các cơ quan chức năng và chủ rừng là Công ty Hà Phong tiến hành khám nghiệm hiện trường tại Tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện hơn 25 m3 gỗ bị khai thác trái phép từ năm 2018 đến đầu tháng 8/2020.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 24/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại Tiểu khu 614, xã Lộc Ngãi (thuộc lâm phần quản lý, bảo vệ của Công ty Hà Phong). Thời hạn báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 15/9/2020.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lâm, Hạt Kiểm lâm huyện và các ngành chức năng địa phương phối hợp điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

KHÁNH PHÚC