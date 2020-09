Tạm giữ 36 xe gắn máy học sinh điều khiển vi phạm Nghị định 100

(LĐ online) - Sáng 16/9, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự (CSGT-TT) Công an TP Đà Lạt tiếp tục ra quân xử phạt các trường hợp người dân vi phạm Luật giao thông; trong đó, tập trung kiểm tra tại khu vực cổng trường học và tạm giữ nhiều xe gắn máy mà người điều khiển là học sinh chưa đủ tuổi lái xe, xe thay đổi kết cấu, thay ống pô.

Đội CSGT-TT tạm giữ nhiều xe gắn máy học sinh điều khiển nhưng chưa đủ tuổi sáng 16/9

Trung tá Mai Xuân Huệ - Phó Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt cho biết, trong vòng 30 phút sáng nay, lực lượng CSGT đã tập trung kiểm tra tại nút giao thông ngã tư Phan Chu Trinh (Phường 9, TP Đà Lạt), nơi có nhiều trường học tại khu vực trên và tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT-TT đã tạm giữ 16 xe gắn máy học sinh điều khiển. Hầu hết số xe bị tạm giữ đều vi phạm các lỗi người điều khiển chưa đủ tuổi lái xe, thay ống pô, thay đổi kết cấu xe.

Đội CSGT-TT cho biết, đây là đợt thứ 3 lực lượng tập trung xử phạt, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đối với học sinh trên địa bàn thành phố. Trước đó, qua kiểm tra (từ ngày 1/9 tới 15/9), Đội CSGT-TT đã tạm giữ 20 xe gắn máy học sinh điều khiển với các lỗi vi phạm tương tự.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe gắn máy, kể cả xe máy điện, đủ 14 tuổi tới dưới 16 tuổi sẽ bị phạt cảnh cáo. Trong trường hợp trên, lực lượng chức năng sẽ gửi danh sách về nhà trường, gia đình để có biện pháp hạn chế, nhắc nhở các em phù hợp. Riêng gia đình, người thân… trực tiếp giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển khi vi phạm sẽ bị phạt tiền lên đến 1,4 triệu đồng.

Được biết, trong tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 9/2020), Công an Đà Lạt triển khai bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng trên nhiều mặt. Riêng Đội CSGT-TT, Đội Xây dựng phong trào sẽ mở đợt cao điểm tuyên truyền “Phòng, chống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông”; văn hóa trong giao thông; Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, chốt chặn kiểm tra, xử lý các hành vi xe ô tô tải chở quá trọng tải, quá chiều dài, chiều cao; xử lý triệt để tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm chạy xe quậy phá, đua xe trái phép…

CHÍNH THÀNH