Bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, 1 chủ tàu bị khởi tố

● Thiết lập đường dây nóng phòng chống khai thác cát trái phép

(LĐ online) - Ngày 10/12, Công an huyện Cát Tiên cho biết, từ tháng 9/2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng các ngành chức năng địa phương tiến hành mật phục trong đêm bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép xảy ra trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn huyện).

4 tàu khai thác cát trái phép bị Công an huyện Cát tiên bắt giữ và tịch thu phương tiện

Cụ thể, 4 tàu khai thác cát lậu trái phép bị bắt giữ, gồm: Tàu LĐ - 0118 do ông Trương Công Quang (33 tuổi, ngụ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) làm chủ; tàu không biển số do bà Lê Thị Kim Yến (41 tuổi, ngụ tại thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên) làm chủ; tàu LĐ -0109 do ông Mai Văn Thanh (35 tuổi) và tàu LĐ - 0111 do ông Tô Văn Quý (30 tuổi) cùng ngụ xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước làm chủ.

Tất cả các tàu này đều không được cơ quan chức năng cấp giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai. Tuy nhiên, các chủ tàu vẫn thuê nhiều người lén lút trong đêm vượt sông Đồng Nai vào địa phận huyện Cát Tiên khai thác cát trái phép thì bị Công an địa phương phối hợp cùng các ngành chức năng mật phục bắt giữ quả tang.

Đối với 2 tàu, LĐ - 0118 và LĐ - 0109, sau khi bị bắt giữ quả tang đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai vào ngày 24/9/2020, Công an huyện Cát Tiên đã hoàn thiện hồ sơ gửi UBND huyện Cát Tiên hoàn hiện biên bản vi phạm hành chính trình UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý theo quy định. Theo đó, thời điểm bị bắt quả tang, trên tàu LĐ - 0118 có 27,4 m3 cát và tàu LĐ - 0111 có 16 m3 cát vừa khai thác trái phép.

Với hành vi vi phạm nói trên, ông Trương Công Quang (chủ tàu LĐ - 0118) bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt số tiền 40 triệu đồng. Còn ông Mai Văn Thanh bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt số tiền vi phạm là 16 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng giao cơ quan chức năng tịch thu 2 tàu khai thác cát trái phép và toàn bộ tang vật vi phạm của ông Quang và ông Thanh; yêu cầu ông Quang và ông Thanh trong thời hạn 30 ngày phải có biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường đưa khu vực vi phạm về trạng thái an toàn.

Đối với trường hợp của tàu LĐ - 0111 do ông Tô Văn Quý làm chủ bị cơ quan công an bắt giữ vào đêm 5/11, khi đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (thuộc địa phận thôn Sơn Hải, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên). Thời điểm bị bắt giữ, trên tàu này có 48 m3 cát. Công an huyện Cát Tiên đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện, tang vật và chuyển hồ sơ để UBND huyện Cát Tiên định giá tài sản phương tiện xử lý theo quy định.

Riêng đối với tàu khai thác cát trái phép không số của bà Lê Thị Kim Yến, thời điểm bị bắt giữ có 14,3 m3 cát khai thác trái phép. Theo cơ quan công an, vào ngày 12/3/2020, bà Yến đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt 15 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, bà Yến tiếp tục vi phạm. Từ hành vi tái phạm nói trên, căn cứ điều 227 Bộ luật Hình sự 2015, Công an huyện Cát Tiên đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Kim Yến về tội “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, UBND huyện Cát Tiên đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân, gồm: Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, số điện thoại: 0913 813 047; ông Bùi Văn Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, số điện thoại: 0919 523 679; ông Nguyễn Cao Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, số điện thoại: 0941 661 468 và ông Nguyễn Đức An - Trưởng Công an huyện Cát Tiên, số điện thoại: 0918 797 974 và số điện thoại trực ban 24/24 giờ của Công an huyện Cát Tiên: 02633 884 017.

KHÁNH PHÚC