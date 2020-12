Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông

Để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, thời gian qua, Ban An toàn giao thông tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị vận tải, các ngành, đặc biệt là Sở Giáo dục - Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đến những địa bàn trọng điểm vi phạm an toàn giao thông và học sinh, sinh viên.

Sinh viên tham gia Hội thi “Sinh viên với Luật Giao thông đường bộ”

Một ngày đầu tháng 11, chúng tôi có dịp được tham dự Hội thi “Sinh viên với Luật Giao thông đường bộ” do Sở Tư pháp phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh, Đài PTTH Lâm Đồng tổ chức tại Trung tâm Hành chính tỉnh với sự tham gia của đông đảo sinh viên đến từ 7 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Điều thú vị không khỏi ngạc nhiên là Hội thi diễn ra vô cùng sôi nổi và tạo được sự hào hứng tương tác giữa người tham gia thi và khán giả, Ban giám khảo. Các phần thi được sinh viên các trường chuẩn bị và dàn dựng công phu, gắn liền với từng nội dung thi như các tình huống khi tham gia giao thông, hỏi đáp về Luật Giao thông… Hội thi đã cung cấp cho sinh viên tham dự những kiến thức cơ bản, thiết thực về Luật Giao thông đường bộ, giúp cho sinh viên nâng cao văn hóa trong giao thông, chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Một nhóm cổ động viên là sinh viên Trường Cao đẳng Du Lịch Đà Lạt chia sẻ: Để chuẩn bị cho hội thi, sinh viên của trường đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu về Luật Giao thông và xây dựng cả những tình huống giả định để ghi nhớ và tìm hiểu kỹ về luật, nhằm nắm chắc kiến thức khi đại diện cho trường xây dựng kịch bản sân khấu hóa và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo. Thông qua hội thi, sinh viên tụi em đã trang bị cho bản thân nhiều kiến thức về Luật Giao thông đường bộ. Bản thân tụi em qua các tình huống dàn dựng trên sân khấu cũng ý thức hơn là khi tham gia giao thông mình cần hiểu rõ về luật và ý thức chấp hành nghiêm luật, để giảm thấp nhất những rủi ro do tai nạn giao thông có thể gây ra. Hội thi cũng là dịp để chúng em có thể tham gia trực tiếp vào việc tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ nên cảm thấy rất ý nghĩa vào hào hứng.

Ngoài việc thường xuyên tổ chức các hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, công tác tuyên truyền cũng được đặc biệt quan tâm, nhất là với lứa tuổi học sinh, thanh niên. Từ đầu năm học đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã liên tục phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Cách thức tuyên truyền có rất nhiều đổi mới, khác hẳn không khí trầm lặng ở những buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hình thức truyền thống trước đây.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lê Mạnh Cường (Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm Phòng CSGT Công an tỉnh), cho biết: Cán bộ làm công tác tuyên truyền như chúng tôi hiện nay đặc biệt quan tâm đến hiệu quả của công tác tuyên truyền. Từ mục tiêu chính là đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng; nâng cao nhận thức về hậu quả của tai nạn giao thông cho người dân, hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn khi tham gia giao thông…; Đội đã xây dựng các kế hoạch tuyên truyền sâu rộng và thiết thực đến các đối tượng tuyên truyền với nội dung bài tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, thực tế sinh động nhiều hình ảnh, slide trình chiếu nhiều đoạn video phân tích tình huống cũng như cách phòng tránh tai nạn giao thông, để nâng cao nhận thức cũng như hiệu quả nhận thức về pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Quá trình tổ chức cũng luôn suy nghĩ phải tạo được không khí hào hứng lắng nghe, tiếp thu bằng cách thường xuyên tương tác, trao đổi, đặt những câu hỏi về kiến thức Luật Giao thông đường bộ và trả lời các tình huống, đưa ra những nhận định về các vụ tai nạn giao thông gần nhất, nóng nhất trên địa bàn.

Song song với việc đổi mới công tác tuyên truyền, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng phối kết hợp với công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực ngày 1/1/2020. Với chủ đề an toàn giao thông năm 2020 “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; Phòng CSGT đã thực hiện nhiều chuyên đề kế hoạch tuyên truyền cũng như xử lý vi phạm, đi kèm đó là công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông như Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng triển khai nhiều phóng sự, bài đăng nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT.

Đại úy Cường cũng cho biết, hoạt động qua các buổi ngoại khóa, các buổi tuyên truyền có thể thấy, nhiều tình huống của người dân khi tham gia giao thông tưởng đơn giản nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cách tuyên truyền về giao thông thời gian gần đây có thể nói đã đem lại sự tươi mới, hấp dẫn và hiệu quả trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn và những địa bàn trọng điểm về vi phạm TT ATGT.

NGUYỄN NGHĨA