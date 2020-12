(LĐ online) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản gửi Ban Chỉ đạo 138 các địa phương yêu cầu phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Văn bản nêu rõ, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện, lễ hội lớn của đất nước và địa phương, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là việc phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các kế hoạch liên ngành, nghị quyết liên tịch trong công tác phòng, chống tội phạm và tích cực ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp với lực lượng công an tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, trọng tâm là: Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trên lĩnh vực, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, bảo vệ rừng; bảo vệ môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm về gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ... phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí của địa phương cho các lực lượng chức năng để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh giao Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các lễ hội đầu năm.

Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, khiếu kiện, kiên quyết không để xảy ra gây rối, biểu tình, bạo loạn trên địa bàn.

Tập trung triển khai các biện pháp đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hoạt động lưu động, hoạt động theo băng nhóm, liên quan đến hoạt động "tín dụng đen”, tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý số lao động tự do đến làm ăn theo mùa vụ thu hoạch cà phê; phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, nhất là những mặt hàng tiêu dùng, thiết yếu phục vụ trong dịp Tết.

Chủ động phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời, thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cũng như kết quả tấn công, trấn áp các loại tội phạm để Nhân dân biết, đồng tình và hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

NGUYỄN NGHĨA