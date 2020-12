Bắt khẩn cấp đối tượng có tiền án lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 12 nạn nhân

(LĐ online) - Ngày 21/12, Công an TP Đà Lạt cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hùng (51 tuổi, ngụ huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà) để điều tra, làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của 12 nạn nhân.

Đối tượng có tiền án, tiền sự Trần Văn Hùng tại Công an TP Đà Lạt

Theo điều tra của Công an TP Đà Lạt, Trần Văn Hùng là đối tượng truy nã của Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang, không nơi cư trú rõ ràng.

Từ tháng 7/2020, Hùng đến TP Đà Lạt với âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn khá mới lạ.

Tại Đà Lạt, Hùng thuê phòng trọ ở, sau đó hàng ngày thuê xe thồ (xe ôm) chở đến các nhà dân, chủ yếu là những căn nhà vắng người.

Sau khi gặp những người trong nhà thì Hùng sẽ hỏi thăm, vờ nhận là người thân, bà con xa ở các tỉnh. Thông qua việc trò chuyện với những người đã tiếp xúc, Hùng nắm được thông tin về quê quán, họ tên của họ rồi tiếp tục trò chuyện giả như thân tình làm cho họ tin tưởng đúng là người thân.

Trong quá trình tiếp xúc nói chuyện, Hùng đưa ra thông tin là người có điều kiện kinh tế, có chức vụ, quen biết rộng, như mới vừa bán được đất, có nhiều tỷ đồng, quen biết với các quan chức hoặc đi mời đám cưới...

Sau khi tạo được sự tin tưởng của chủ nhà, Hùng sẽ mượn một số tiền, hứa hẹn trả ngay sau đó nhưng khi cầm được tiền rồi thì bỏ trốn, một đi không trở lại.

Bằng thủ đoạn trên, Hùng đã thực hiện tổng cộng 12 lần, chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại tại Đà Lạt với tổng số tiền trên 120 triệu đồng. Người bị Hùng lừa nhiều nhất là 30 triệu đồng, ít nhất là 3 triệu đồng.

Điển hình vào khoảng 9 giờ ngày 20/7/2020, Hùng đi xe ôm đến ngôi nhà ở Phước Thành, Phường 7, Đà Lạt, gặp bà Phạm Thị Th. (50 tuổi), nói là người quen, đến mời đám cưới. Sau một lúc thăm hỏi và tạo được lòng tin của bà Th., Hùng hỏi mượn và bà Th. đưa 5,5 triệu đồng cho Hùng. Sau đó, Hùng nhanh chóng bỏ trốn. Số tiền này, Hùng đã tiêu xài cá nhân hết.

Hay như vụ sáng 4/11, Hùng đi xe ôm đến ngôi nhà ở hẻm Lê Hồng Phong (Phường 4, TP Đà Lạt ) gặp ông Tống Phước T. Tại đây, Hùng nói là người quen bên phía vợ ông T., mới từ Úc về Việt Nam, vừa bán đất và hứa sẽ cho tiền gia đình ông T. Sau khi tạo được lòng tin, Hùng mượn và chiếm đoạt được số tiền 3,5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Đến ngày 10/12, Hùng tiếp tục đi xe ôm đến một ngôi nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh gặp bà Hoàng Thị Thu C. Hùng giới thiệu là em của một người bạn của bà C. Sau khi tạo lòng tin với bà C. Hùng đã mượn và chiếm đoạt được số tiền 15 triệu đồng.

Đội Cảnh sát Hình sự cho biết, để bắt được đối tượng Hùng, các chiến sĩ đã phải lập hồ sơ trinh sát, theo dõi suốt nhiều tháng qua. Khi một vài bị hại phát hiện bị Trần Văn Hùng lừa đảo, không liên lạc được, họ đã báo công an. Hùng sau đó thay đổi chỗ ở trọ, đến các địa bàn phường khác nhau, thay đổi phục trang, hoạt động tinh vi hơn để tránh bị phát hiện.

Mất nhiều ngày đêm theo dõi, lập án truy xét, báo cáo cấp trên nhận chỉ đạo thực hiện kế hoạch bắt đối tượng…, tới ngày 20/12, các trinh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đã bắt được đối tượng, đưa về đấu tranh; đồng thời, kêu gọi, mời các bị hại đến nhận dạng, khai báo làm cơ sở củng cố hồ sơ, xử lý hành vi của đối tượng ra trước pháp luật.

C.THÀNH