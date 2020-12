Bắt quả tang đối tượng mang ma túy vào nhà nghỉ

(LĐ online) - Khi Thắng mang theo ma túy vào một nhà nghỉ trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc) thì bị lực lượng công an mật phục bắt quả tang cùng tang vật.

Công an khám xét nơi ở của Thắng và thu thêm 1 gói nilon chưa tinh thể màu trang nghi ma túy

Tối 15/12, Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết, các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố vừa mật phục bắt quả tang Nguyễn Quốc Thắng (23 tuổi, ngụ tại phường B’Lao) có hành vi tàng trữ chất ma túy trái phép.

Theo đó, qua theo dõi, mật phục, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, khi Nguyễn Quốc Thắng đang đi vào một nhà nghỉ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, với nhiều biểu hiện nghi vấn thì bất ngờ bị các trinh sát Công an Phường 2 ập vào bắt giữ. Qua kiểm tra trên người Thắng, công an thu giữ 1 gói nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, Công an Phường 2 đã nhanh chóng báo cáo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tý Công an TP Bảo Lộc phối hợp mở rộng điều tra. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Quốc Thắng tại số đường 1 Tháng 5, phường B’Lao. Tại đây, công an đã thu giữ thêm 1 gói nilon chưa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá được Thắng cất dấu trong phòng ngủ; đồng thời, thu giữ một số tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Thắng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đây là chiến công đầu tiên của Công an TP Bảo Lộc nói chung và các đối nghiệp vụ nói riêng trong ngày đầu triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm 2020. Qua đó, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc nhằm đảm bảo an ninh trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân địa phương.

HẢI ĐƯỜNG