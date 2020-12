Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 11 thanh niên đang ''bay lắc''

(LĐ online) - Ngày 11/12, Công an huyện Đạ Tẻh thông tin, đơn vị đang tạm giữ và tiến hành lấy lời khai đối với 11 thanh niên vừa bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy, “bay lắc” trong một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh.

Thời điểm công an đột kích quán karaoke, có 11 nam, nữ thanh niên đang trong tình trạng phê ma túy

Theo đó, qua trinh sát, vào tối 9/12, các đội nghiệp vụ Công an huyện Đạ Tẻh đã bất ngờ đột kích vào quán karaoke tại Tổ dân phố 1C (thị trấn Đạ Tẻh) và bắt quả tang nhóm 11 thanh niên (6 nam, 5 nữ) đang có hành vi sử dụng ma tuý, “bay lắc” trong quán karaoke này.

Tiến hành kiểm tra phòng hát, cơ quan công an thu giữ 4 túi nilon còn chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá); 1 túi nilon 1 mảnh dạng viên nén màu vàng; 1 đĩa sứ có chứa dạng tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá). Lúc cơ quan công an đột kích, 11 nam, nữ thanh niên đều đang trong tình trạng “bay lắc” phê ma túy.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ tang vật và đưa 11 nam, nữ thanh về trụ sở Công an huyện Đạ Tẻh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra nhanh, tất cả 11 nam, nữ đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đạ Tẻh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁNH PHÚC