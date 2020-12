''Siêu trộm'' chuyên đột nhập nhà dân cạy tủ, đục két sắt ''sa lưới''

(LĐ online) - Với 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới ra tù vào cuối tháng 10/2020, nhưng Hà Văn Nam vẫn “ngựa quen đường cũ” liên tục đột nhập nhà dân cạy tủ, phá két sắt trộm cắp tiền, vàng và các tài sản giá trị khác, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng. Bằng những thủ đoạn tinh vi, luôn tìm cách “thay hình, đổi dạng” và che dấu chỗ ở, nhưng Nam vẫn bị lực lượng công an mật phục bắt gọn.

Hà Văn Nam bị các trinh sát Công an phường Lộc Sơn bắt giữ khi xuất hiện trên địa bàn

Sáng 23/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Hà Văn Nam (30 tuổi, ngụ tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và hiện đang tạm trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) từ Công an phường Lộc Sơn để phục vụ công tác đấu tranh, mở rộng điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” của đối tượng. Hiện, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp cùng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố và một số địa phương khác tại huyện Bảo Lâm tiến hành áp giải Hà Văn Nam để khám nghiệm và dựng lại hiện trường các vụ trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, sau khi ra tù vào cuối tháng 10/2020, Hà Văn Nam lại chứng nào tật nấy đột nhập nhà dân cạy tủ, phá két sắt thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Địa bàn hoạt động của “siêu trộm” trải rộng tại rất nhiều địa phương như Lộc Châu, Lộc Sơn, Phường 1… (TP Bảo Lộc) và xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm). Để qua mặt cơ quan công an, Nam liên tục thay đổi chỗ ở, sống “lưu động” khắp các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, đối tượng thường xuyên thay đổi đặc điểm nhận dạng như xe máy, đầu tóc, áo quần… gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy tìm, điều tra phá án của cơ quan công an. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống camera an ninh, những thông tin, hình ảnh nhận dạng về đối tượng được Công an TP Bảo Lộc thu thập đầy đủ và đưa đối tượng Nam vào tầm ngắm. Trên cơ sở đó, Công an TP Bảo Lộc chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, phường luôn trong tư thế sẵn sàng triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng.

https://youtu.be/-i4_sY5aT_k

Vào trưa 22/12, khi phát hiện Hà Văn Nam xuất hiện trên địa bàn, các trinh sát Công an phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) đã âm thầm bám theo mật phục và khống chế bắt gọn đối tượng. Bước đầu, tại cơ quan công an, Hà Văn Nam đã khai nhận, từ đầu tháng 11/2020 đến nay, đối tượng đã đột nhập gần 10 nhà dân trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm trộm cắp tiền, vàng và các tài sản có giá trị khác. Cụ thể, “siêu trộm” Hà Văn Nam đã đột nhập 1 nhà dân tại xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) phá két sắt trộm cắp tiền, vàng với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng; đột nhập 2 nhà dân trên địa bàn Phường 1 (TP Bảo Lộc) cạy tủ trộm cắp tiền, vàng, điện thoại di động, máy tính bảng… với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; phá khóa đột nhập 2 nhà dân trên địa bàn phường Lộc Sơn trộm cắp tiền, vàng, điện thoại di động… trị giá khoảng 30 triệu đồng; ngoài ra, Nam còn phá cửa đột nhập trộm cắp một số nhà dân trên địa bàn xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) trộm cắp nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo điều tra của cơ quan công an, “siêu trộm” Hà Văn Nam thường lợi dụng lúc người dân vắng nhà đi làm vào ban ngày, rồi dùng kềm cộng lực phá khóa cửa đột nhập vào trộm cắp. Sau đó, đối tượng sử dụng các dụng cụ mang theo cạy cửa tủ, phá két sắt trộm cắp tài sản. “Thủ đoạn của đối tượng Nam rất tinh vi, nên hầu hết các vụ trộm được đối tượng thực hiện rất nhanh, gọn. Qua hình ảnh camera thu thập được, chỉ mất hơn 10 phút, Hà Văn Nam đã đột nhập vào nhà dân ở xã Lộc Châu phá két sắt trộm cắp tài sản. Còn những vụ trộm khác, đối tượng chỉ mất chừng 5 – 7 phút” – một trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc cho biết.

Công an TP Bảo Lộc cho biết, hiện đơn vị đang khẩn trương đấu tranh, mở rộng điều tra làm rõ hành vi trộm cắp của Hà Văm Nam để xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Công an TP Bảo Lộc thông báo đến những ai là nạn nhân của các vụ trộm xảy ra trên địa bàn trong vòng hơn 1 tháng qua hãy đến cơ quan công an gần nhất trình báo phối hợp phục vụ công tác điều tra làm rõ các vụ việc. Đặc biệt, hiện đang vào dịp cuối năm, các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tốt nhất, bà con Nhân dân không nên cất giữ cát tài sản có giá trị như tiền, vàng trong nhà khi nhà cửa không có người trông coi.

HẢI ĐƯỜNG