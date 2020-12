Lừa chạy án để chiếm đoạt 85 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 22/12, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trần Nguyên Phú (còn có tên gọi khác là Tốp, 24 tuổi, trú tại Thôn 2, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Trần Nguyên Phú tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, ngày 28/9/2020, Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tại đường liên thôn thuộc Tổ 7, thị trấn Đạ Tẻh về hành vi liên quan đến ma túy. Trong 3 đối tượng liên quan đến vụ việc này có Nguyễn Hoàng Minh (39 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Qua thông tin từ đối các tượng khác cung cấp, Lê Nguyên Trần Phú đã biết được có sự việc trên xảy ra. Ngày 30/9/2020, Phú liên hệ với Trần Bội Phương (là vợ của Nguyễn Hoàng Minh) và nói có quen biết nhiều công an nên có thể chạy án cho Minh được về nhà.

Sáng 1/10/2020, Phương đã thuê xe ô tô và cùng một số người bạn đến Đạ Tẻh để gặp Phú. Tại đây, Phú yêu cầu Phương phải đưa số tiền 80 triệu đồng để chạy án cho Minh.

Ban đầu, Phương đưa trước cho Phú số tiền 60 triệu đồng, 20 triệu đồng còn lại cả hai thoả thuận sẽ chuyển khoản sau.

Chiều cùng ngày, Phú chở Phương vào cơ quan công an để gặp Minh. Sau đó, Phương đưa trực tiếp cho Phú số tiền 20 triệu đồng.

Đến ngày 5/10/2020, Phú tiếp tục điện thoại yêu cầu Phương chuyển thêm cho Phú 7 triệu đồng nữa nhằm làm hồ sơ bệnh án cho Minh để có lý do tại ngoại. Do không có tiền nên Phương chỉ chuyển cho Phú số tiền là 5 triệu đồng qua tài khoản.

Ngày 6/10/2020, Phú tiếp tục điện thoại nói Phương gửi cho Phú số tiền 30 triệu đồng để chạy án cho Minh. Phát hiện Phú có dấu hiệu lừa đảo nên Phương đã trình báo cơ quan công an. Sau khi biết Phương làm đơn tố cáo lên cơ quan công an thì Phú đã trả lại cho Phương số tiền đã chiếm đoạt là 85 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai nhận của Phú và những người có liên quan, với giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 85 triệu đồng thì hành vi của đối tượng đã đủ yếu tố cấu tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN