Ghi nhận công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở một phường trung tâm

Phường 2 là phường trung tâm của TP Đà Lạt, lại là địa bàn có nhiều cơ sở tôn giáo, thường xuyên có nhiều dân ở nơi khác đến sinh sống, tạm trú và tổ chức các hoạt động kinh doanh…, vì vậy lượng nhân khẩu lao động tự do, làm ăn thời vụ đến và thường xuyên di chuyển địa bàn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, cũng là điều kiện để bọn tội phạm và các tệ nạn xã hội len lỏi, trà trộn hoạt động, gây phức tạp đến an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác phối hợp và triển khai xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nên tình hình ANTT trên địa bàn Phường 2 luôn ổn định và được đánh giá cao.

Các mô hình an ninh ở Phường 2 thời gian qua đã mang lại hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa bàn trung tâm vốn tiềm ẩn nhiều phức tạp

Thông tin từ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường cho biết, để làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, ngay từ đầu năm, MTTQ và các tổ chức thành viên cùng với Công an phường đã chủ động ký kết Quy chế phối hợp để triển khai các kế hoạch, nội dung công tác cụ thể, tập trung vào công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ vững ANTT tại địa phương. Thường xuyên duy trì và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Nghị quyết 09/NQ-CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người. Chủ động tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện tốt công tác cảm hóa giáo dục đối tượng vi phạm tại cộng đồng dân cư, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống AIDS, mua bán người và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phường với cơ cấu Trưởng Công an phường là Phó ban Thường trực và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường là phó ban, đã phân công nhiệm vụ cụ thể để phối hợp thực hiện, định kỳ tổ chức giao ban theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như Quy chế phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với Công an phường. Quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp năm 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kéo giảm so với năm 2019, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo số liệu thống kê của UBND phường, năm 2020, đã phối hợp nắm tình hình, động viên, hòa giải thành công 6 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Đặc biệt, công tác phối hợp tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Tổ chức phát tài liệu về PCCC; phát tờ rơi tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch và cơ quan, trường học, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Không chỉ vậy, Ban Chỉ đạo còn thành lập nhóm Zalo kết nối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn để kịp thời thông báo yêu cầu của các cấp chính quyền và tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo phường đã phối hợp tham mưu xây dựng mới 5 mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn; duy trì 12 mô hình hay của các tổ chức đoàn thể, góp phần tích cực trong ổn định dân sinh, nâng cao dân trí, thực hiện tốt chính sách xã hội, và trợ giúp chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT.

MTTQ và các đoàn thể đã chỉ đạo lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa các tiêu chí liên quan đến phong trào bảo vệ ANTQ, nội dung phòng, chống tội phạm, đưa việc chấp hành Luật ATGT vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình an toàn, khu dân cư, trường học an toàn về ANTT năm 2020.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội ngoài việc phối hợp theo quy chế với Công an phường vẫn duy trì và phát huy tốt vai trò của mình đối với việc triển khai một số mô hình, nhằm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đạt kết quả cao như: “CLB 1+1; 1+3” của Hội Cựu chiến binh; CLB “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực học đường”, mô hình “Cổng trường an toàn xanh - sạch - đẹp”, tổ chức ký cam kết nói không với ma túy của Đoàn thanh niên; mô hình “Không đơn thư vượt cấp”, “CLB gia đình hạnh phúc”, “Gia đình năm không, ba sạch” của Hội Phụ nữ...

Không thể phủ nhận những thành quả trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phường 2, Đà Lạt. Song, thực tiễn cho thấy trên địa bàn vẫn còn rất nhiều vấn đề phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Điều này đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa lực lượng công an với các ban, ngành, địa phương liên quan, nhất là trong việc tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nguyên nhân, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm để Nhân dân cảnh giác, chủ động phòng, chống và hỗ trợ các lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội.

