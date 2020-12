Xử lý thanh niên đánh võng trước đầu xe ô tô trên cao tốc Liên Khương - Prenn

(LĐ online) - Chiều 11/12, Công an huyện Đức Trọng thông tin, Đội CSGT Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an Phường 2, Công an Phường 4 (TP Đà Lạt) triệu tập Ngô Quang Thanh Sang (27 tuổi, ngụ Phường 4, TP Đà Lạt) để làm rõ hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, cắt ngang qua đầu hàng loạt xe ô tô trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn.

Ngô Quang Thanh Sang làm việc với Công an huyện Đức Trọng

Trước đó, chiều cùng ngày, ngay khi tiếp nhận nguồn tin từ quần chúng, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội CSGT khẩn trương xác minh, làm rõ sự một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách, chặn đầu nhiều xe ô tô trên đường cao tốc Liên Khương – Prenn (đoạn gần ngã 3 Liên Khương).

Các hành vi gây nguy hiểm của thanh niên trên đã được camera hành trình của một xe ô tô con ghi lại. Sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận bởi thái độ ngông nghênh, ngang ngược, coi thường tính mạng người tham gia giao thông của thanh niên này.

Hình ảnh cắt từ clip thanh niên trên lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô trên cao tốc Liên Khương - Prenn chiều 11/12

Làm việc với cơ quan chức năng, Ngô Quang Thanh Sang khai nhận: Ngày 9/12, sang từ Phường 4, TP Đà Lạt di chuyển qua Phường 2, TP Đà Lạt thuê xe máy từ một khách sạn rồi điều khiển xuống huyện Đức Trọng chơi mà không đội mũ bảo hiểm.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, trên đường về, Sang chạy xe máy chặn ngang đầu các xe ô tô trên Quốc lộ 20, đoạn gần trạm thu phí Định An.

Không dừng lại ở đó, Sang tiếp tục điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt (đường cấm mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ...), chạy với tốc độ chậm; đồng thời, cố tình gây cản trở các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao trên đường cao tốc; lạng lách, đánh võng qua hai làn đường; đột ngột cắt ngang qua đầu hàng loạt xe ô tô con, xe khách và xe tải nhằm thách thức các tài xế, gây bức xúc dư luận.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm của Ngô Quang Thanh Sang.

CHÍNH THÀNH