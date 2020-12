Lâm Hà: Giảm 45 vụ vi phạm lâm luật

Thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Lâm Hà cho biết, từ đầu năm đến nay đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 72 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai, giảm 45 vụ so với cùng kỳ năm 2019, tương ứng giảm 38,5%.

Trong đó: Phá rừng trái pháp luật: 27 vụ, giảm 26 vụ so với cùng kỳ, giảm 49,1%. Diện tích rừng bị phá 42.004 m2, khối lượng lâm sản thiệt hại 84,061 m3; Lấn chiếm đất lâm nghiệp: 35 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,8% với diện tích 102.294 m2; có đương sự 32 vụ, chưa phát hiện đương sự 3 vụ; Hủy hoại đất: 4 vụ, diện tích 3.723 m2; có đương sự 3 vụ, không phát hiện đương sự 1 vụ; Khai thác lâm sản trái phép: 6 vụ, giảm 8 vụ so với cùng kỳ, giảm 57,1%. Khối lượng lâm sản thiệt hại 20.898 m3 (gỗ tạp).

Qua đó, đã chuyển Hạt Kiểm lâm Lâm Hà: 33 vụ (phá rừng 27 vụ, khai thác lâm sản 6 vụ), chuyển UBND xã, TT: 39 vụ (Lấn chiếm đất lâm nghiệp 35 vụ, hủy hoại đất 4 vụ).

Trong năm 2020, cùng với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm của đơn vị, thường xuyên bám sát địa bàn, thực hiện tuần tra, kiểm tra rừng; xây dựng kế hoạch tuần tra truy quét tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra điểm nóng, tổ chức giải tỏa và trồng rừng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

HOÀNG YÊN