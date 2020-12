Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế gây mất an toàn giao thông

(LĐ online) - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc và công an các xã, phường đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn xuyên đêm bám đuổi, bắt giữ các thanh, thiếu niên chạy xe máy, xe mô tô gây độ, chế mất an toàn giao thông (ATGT) và làm ảnh hưởng an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Hàng chục xe máy, xe mô tô độ, chế bị Công an TP Bảo Lộc bắt giữ sau 3 đêm ra quân

Theo đó, sau 3 ngày ra quân (20, 21 và 22/12) thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dịp cuối năm 2020, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã bắt giữ 35 xe máy, xe mô tô độ, chế gây náo loạn phố phường trên địa bàn.

Riêng đêm 22/12, Đội CSGT và các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ 13 xe máy, xe mô tô độ, chế chạy tốc độ cao lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ và làm mất ANTT.

Theo Thượng tá Đoàn Văn Sử - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Bảo Lộc, hầu hết người vi phạm điều khiển xe máy, xe mô tô độ, chế là thanh, thiếu niên (từ 14 - 22 tuổi) đến từ nhiều địa phương như Tân Phú (Đồng Nai), Đạ Huoai, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc.

Xe mô tô phân khối lớn đã độ chế làm thay đổi kết cấu, hình dáng bị bắt giữ

Sau 3 ngày ra quân xử lý xe máy, xe mô tô độ chế gây mất ATGT cho thấy, hầu hết người vi phạm đều tìm cách đối phó với lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí, nhiều đối tượng còn có hành vi thách thức khi phát hiện cơ quan công an.

Nguy hiểm hơn, các thanh, thiếu niên sử dụng xe độ, chế chạy tốc độ cao lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên Quốc lộ 20 và các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc.

Song, với quyết tâm xử lý triệt để tình trạng xe độ, chế, các lực lượng làm nhiệm vụ đã không quản ngại khó khăn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ các đối tượng vi phạm. Tất cả các phương tiện bị bắt giữ là xe máy, xe mô tô đã độ chế làm thay đổi kết cấu, hình dạng như đôn zên, móc nòng, thay pô…

Thanh thiếu niên vi phạm bị triệu tập lên công an làm việc

Qua làm việc với người vi phạm, cho thấy, nhiều thanh, thiếu niên đã tái phạm nhiều lần. Đối với những trường hợp này, lực lượng công an kiến quyết xử lý nghiêm với việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất cho từng lỗi vi phạm.

Vì vậy, có những trường hợp sẽ bị xử phạt với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Đối với những người vi phạm chưa đủ tuổi, cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh để xử lý người giao phương tiện; đồng thời, gửi thông báo về địa phương hoặc nhà trường để kịp thời có biện pháp quản lý, giáo dục.

Tất cả các trường hợp vi phạm, ngoài phạt tiền, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tháo gỡ, thu giữ các các đồ chơi độ, chế xe và yêu cầu chủ xe khôi phục lại tình trạng xe ban đầu.

“Hiện tại, tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy, xe mô tô độ, chế luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao, ảnh hưởng đến tình hình ANTT khiến người dân bức xúc. Vì vậy, nếu không được ngăn chặn kịp thời rất dễ dẫn tới đua xe và khi xảy ra hậu quả sẽ rất khó lường. Với quyết tâm xử lý triệt để tình trạng này, trong những ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng mô tô, xe máy độ, chế. Cùng với đó, chúng tôi thường xuyên, liên tục ra quân đo nồng độ cồn, kiểm tra tốc độ và xử lý các vi phạm khác nhằm đảm bảo ATGT, ANTT trên địa để người dân yên tâm vui xuân, đón tết” - Thượng tá Đoàn Văn Sử cho biết thêm.

KHÁNH PHÚC