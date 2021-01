Bắt đối tượng trộm 6 chiếc xe máy

(LĐ online) - Sáng 19/1, Công an huyện Di Linh cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng K'Bròi (31 tuổi, ngụ tại thôn K'Brạ, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh) vì tội trộm cắp tài sản.

K’Bròi bị bắt giữ cùng chiếc xe mô tô - vật chứng vụ án

Trước đó, ngày 15/1/2021, Công an huyện Di Linh đã tiếp nhận tin báo của Công an xã Tân Nghĩa về việc ông Mô Dêh Bàs (59 tuổi, ngụ tại thôn Duệ, Đinh Lạc, Di Linh) bị mất trộm 1 xe mô tô tại thôn K' Brạ (Tân Nghĩa, Di Linh). Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đã tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc.

Qua điều tra cho thấy, chiều 14/1/2021, K' Bròi cùng ông Mô Dêh Bàs và một số người bạn nhậu tại nhà K’Byổs ở thôn K'Brạ. Sau khi nhậu xong, Mô Dêh Bàs cùng K’Bròi đến nhà Đăng Kao Đạo ở cùng thôn; là cháu của Mô Dêh Bàs. Mô Dêh Bàs dựng xe mô tô ngoài đường, trước công nhà Đăng Kao Đạo. Một lúc sau, K’Bròi đi ra ngoài sân thấy xe mô tô của Mô Dêh Bàs còn cắm chìa khóa, không có người trông coi nên đã trộm xe điều khiển chạy xuống TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Công an huyện Di Linh đã trao đổi thông tin với Công an phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận để chặn bắt. Trưa 15/01/2021, khi đang trên đường đi tìm nơi tiêu thụ tài sản, K’Bròi bị Công an phường Phú Trinh phát hiện mời về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, K’Bròi đã khai nhận hành vi của mình và khai trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài và phục vụ nhu cầu cá nhân.

Được biết, trước đó, vào ngày 28/11/2018, K Bròi đã từng bị TAND huyện Di Linh xử phạt 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương, K’Bròi vẫn không chừa thói trộm cắp mà liên tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Qua quá trình xác minh, K’Bròi khai đã thực hiện trộm cắp thành công 5 xe mô tô. Hiện, Công an đã thu hồi được 2 xe và đang tiếp tục xác minh 4 chiếc xe còn lại.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN