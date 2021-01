Giảm 21% diện tích thiệt hại do phá rừng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trong năm 2020, các cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 680 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tổng diện tích thiệt hại do phá rừng gần 45,6 ha, lâm sản thiệt hại hơn 2.472 m3.Trong đó, đối tượng vi phạm đã xác định 52% và chưa xác định 48%.

So sánh cùng kỳ năm 2019, tiếp tục giảm các tỷ lệ: 7% số vụ vi phạm, 21% diện tích thiệt hại do phá rừng, 36% lâm sản thiệt hại. Riêng tỷ lệ số vụ chưa xác định đối tượng vi phạm bằng 48% so năm 2019.

Kết quả đã xử lý 664 vụ vi phạm. Cụ thể, xử lý hành chính 630 vụ, tịch thu hơn 1.260 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại; thu nộp ngân sách hơn 5,2 tỷ đồng. Còn lại xử lý hình sự 34 vụ (khởi tố vụ án 23 vụ, đang điều tra 11 vụ).

Riêng lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng xảy ra 83 vụ, diện tích hơn 15,2 ha. Cơ quan chức năng đã giải tỏa gần 6 ha. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 74% số vụ và 81% diện tích…

MẠC KHẢI