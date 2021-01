Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo lậu

(LĐ online) - Sáng 12/1/2021, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy (27 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Hà Huy Thục (39 tuổi, ngụ tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm”.

Công an thu giữ gần 90 kg pháo lậu do Huy và Thục vận chuyển tới Lâm Đồng tiêu thụ

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin : Vào sáng 30/12, lực lượng cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc đã bắt giữ xe ô tô có 4 thùng giấy chứa pháo lậu. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận tổng trọng lượng pháo các loại là 89,2 kg.

Đấu tranh mở rộng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Bảo Lộc xác định toàn bộ số pháo trên là hàng cấm nhập lậu do Nguyễn Văn Huy trực tiếp buôn bán. Trong khi đó, từ các tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã chứng minh, làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép hàng cấm” của Hà Huy Thục.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Hà Huy Thục thừa nhận mình biết số hàng hóa trên là pháo lậu nhưng vẫn cố tình vận chuyển. Ngoài vụ vận chuyển số pháo lậu này, Thục còn khai nhận, trước đó đã nhận vận chuyển một vụ pháo lậu khác.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Huy và Hà Thuy Thục để điều tra, làm rõ về tội “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm”.

HẢI ĐƯỜNG