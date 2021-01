Xác minh vụ đập phá xe do tranh khách đi rừng mai anh đào

(LĐ online) - Công an huyện Lạc Dương cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ để xử lý vụ đập phá xe, hủy hoại tài sản xảy ra tại thôn B’Nơ B, thị trấn Lạc Dương…

Chiếc xe bị đập phá đang ở trụ sở Công an huyện Lạc Dương để phục vụ xác minh, điều tra

Trước đó, ngày 2/1, ông A. (trú tại thôn B’Nơ B, thị trấn Lạc Dương, H. Lạc Dương) và một số tài xế lái xe U-oát có xảy mâu thuẫn khi chở khách du lịch vào rừng mai anh đào trên núi Lang Biang.

Tối cùng ngày, nhóm tài xế này đã kéo đến nhà ông A. đập phá, hủy hoại một số tài sản… Cảnh sát Hình sự Công an huyện Lạc Dương và Công an thị trấn Lạc Dương ngay sau khi tiếp nhận tin báo đã đến hiện trường đưa chiếc ô tô bị đập phá về trụ sở Công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành vi hủy hoại tài sản.

Những ngày gần đây, Công an huyện Lạc Dương đã tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các phương tiện chở du khách lưu thông trên đường liên tổ dân phố Đan Kia để lên rừng mai anh đào. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp, cùng trú tại thị trấn Lạc Dương về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển.

Liên quan vụ việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Lê Chí Quang Minh, cho biết nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, quản lý bảo vệ rừng và an ninh, an toàn trong khu vực, trước đó, ngày 30/12/2020, UBND huyện Lạc Dương đã có văn bản chỉ đạo tổ chức kiểm tra hoạt động du lịch tự phát trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện Lạc Dương giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra hoạt động du lịch tự phát trên địa bàn huyện, đặc biệt là các tua du lịch cắm trại, lưu trú qua đêm trong rừng; đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy rừng, vệ sinh môi trường.

THỤY TRANG