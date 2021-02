Bắt khẩn cấp thanh niên đột nhập nhà thờ trộm tài sản

(LĐ online) - Lợi dụng nhà thờ vắng vẻ, Bùi Thiên Sinh cạy cửa phòng cha xứ, lấy đi số vàng, máy tính, tiền mặt trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đội Cảnh sát Hình sự dẫn giải Bùi Thiên Sinh đi dựng lại hiện trường

Sáng 4/2, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt cho biết, đang tiến hành tạm giữ hình sự Bùi Thiên Sinh (33 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 1/2, Bùi Thiên Sinh bắt xe từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt ở trọ và thuê một xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh (Phường 1, TP Đà Lạt).

Sau đó, Sinh điều khiển xe máy đi vòng quanh đến các nhà thờ trong thành phố với mục đích để tìm sở hở và trộm cắp tài sản. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đi đến nhà thờ Du Sinh (đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 5) và biết được cha xứ tại nhà thờ đã đi vắng; đồng thời, khu vực này cũng vắng người qua lại nên nảy sinh hành vi phạm tội.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Sinh đeo một túi ngang hông bên trong có một cây búa đa năng quay trở lại nhà thờ Du Sinh để trộm cắp tài sản.

Sau khi quan sát xung quanh không có người qua lại, Sinh đã đạp vỡ của kính, đột nhập vào trong, sau đó dùng búa đa năng đã chuẩn bị sẵn để cạy ố khóa tại phòng của cha xứ. Tại đây, đối tượng lục lọi lấy cắp tiền mặt, vàng, máy tính…

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự đã khẩn trương xin ý kiến cấp trên, lập chuyên án điều tra, truy xét.

Với sự vào cuộc nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm cao, tới ngày 2/2, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, Công an TP Hồ Chí Minh khống chế, bất khẩn cấp Bùi Thiên Sinh khi thanh niên này vừa bước xuống xe khách tuyến Đà Lạt về bến xe miền Đông.

Ngay khi di lý đối tượng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt, Đội Cảnh sát Hình sự đã dẫn giải Sinh đi dựng lại hiện trường vụ trộm cắp.

Hiện, vụ trộm cắp nêu trên đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

CHÍNH THÀNH