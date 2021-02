Xử phạt hành chính 3 trường hợp làm giả và chia sẻ văn bản giả mạo UBND tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Liên quan tới việc 3 trường hợp trên địa bàn huyện Lâm Hà và TP Đà Lạt làm giả và phát tán văn bản giả mạo UBND tỉnh cho học sinh trên địa bàn đi học trở lại, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính; đồng thời, yêu cầu nhà trường có hình thức kỷ luật nghiêm 2 học sinh theo quy định của ngành giáo dục.

Công an tỉnh xử phạt hành chính 3 trường hợp có hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật”. Ảnh: Phòng An ninh Chính trị nội bộ

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp gồm: B.V.N.H (15 tuổi) và T.Th.H (15 tuổi), đều là học sinh lớp 9 tại huyện Lâm Hà; N.L.Q.T (18 tuổi, trú tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) cùng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật” quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Trước đó, các trường hợp trên đã lan truyền hình ảnh văn bản giả mạo “văn bản 781/UBND-VX1 ngày 18/2/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng có nội dung cho học sinh nghỉ học từ ngày 19/2/2021”.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng nn ninh mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương có liên quan điều tra làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Lâm Đồng xác định T.Th.H là đối tượng làm ra văn bản giả mạo nêu trên. Ngoài ra, Công an tỉnh xác định B.V.N.H và N.L.Q.T là 2 người có hành vi chia sẻ, phát tán hình ảnh văn bản giả mạo trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, đối với T.Th.H VÀ B.V.N.H bị bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức “Cảnh cáo” bằng văn bản. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đề nghị nhà trường có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của ngành giáo dục để răn đe chung 2 học sinh này.

Đối với N.L.Q.T bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 2,5 triệu đồng. Trường hợp này, dù không biết thông tin đúng hay sai nhưng N.L.Q.T đã tự ý chia sẻ văn bản giả mạo trên trang facebook cá nhân (có hàng ngàn lượt theo dõi), sau đó thông tin sai sự thật từ N.L.Q.T bắt đầu được tán phát tràn lan trên mạng xã hội, khiến mọi người hoang mang. Quá trình làm việc với cơ quan công an, N.L.Q.T đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, mục đích chỉ là chia sẻ thông tin nhanh chóng để bạn bè biết đến, tuy nhiên không cẩn thận, chưa kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải.

C.THÀNH