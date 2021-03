Bắt thanh niên mang số lượng lớn ma túy vào nhà nghỉ

(LĐ online) - Sáng 23/3, Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Gia Huy để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Huỳnh Gia Huy tại cơ quan công an

Trước đó, vào trưa 21/3, cơ quan công an nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc Huỳnh Gia Huy (25 tuổi, ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) điều khiển xe máy vào một nhà nghỉ trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2) có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, Công an Phường 2 và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp mật phục bắt quả tang Huy mang trên người một lượng lớn ma túy.

Qua kiểm tra khẩn cấp, cơ quan công an phát hiện Huy đang tàng trữ trái phép một lượng lớn ma túy, gồm: Một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá có kích thước 8,5x11,5 cm và 1 túi nilon chứa 70 viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc (ma túy tổng hợp). Toàn bộ số ma túy nói trên có tổng trọng lượng hơn hơn 70 gram.

Số ma túy mà Huy tàng trữ trái phép bị cơ quan công an thu giữ

Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Huỳnh Gia Huy; đồng thời, niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN QUÂN