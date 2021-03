Khởi tố đối tượng sử dụng sổ giả để sang nhượng đất

(LĐ online) - Ngày 23/3, Công an huyện Đơn Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Hoàng Thị The (57 tuổi, ngụ tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) để điều tra về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Hoàng Thị The mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đến một văn phòng công chứng ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương để làm thủ tục sang nhượng nhà, đất cho ông Đ.S.L (62 tuổi, ngụ tạixã Ka Đơn, huyện Đơn Dương).

Tại đây, nhân viên văn phòng công chứng kiểm tra, nghi vấn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà có dấu hiệu giả mạo nên trình báo cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý.

Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng giám định kết luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trên là giả mạo nên Cơ quan điều tra Công an huyện Đơn Dương ra quyết định khởi tố vụ án, bị can để xử lý.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

TIẾN DÂN