Huyện đoàn Di Linh phổ biến, giáo dục pháp luật

Huyện đoàn Di Linh phối hợp với Công an huyện vừa tổ chức chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho 253 học sinh và 21 cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đinh Trang Hòa 3. Tại đây, các em học sinh đã được các chiến sĩ công an của huyện tuyên truyền, trang bị các kiến thức pháp luật, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Tuyên truyền về Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy; Kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng chống đuối nước và phòng tránh tai nạn thương tích...

LAM PHƯƠNG