Khởi tố vụ án vận chuyển, tàng trữ gỗ lậu tại Thôn Ma Am

(LĐ online) - Ngày 2/4, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Cơ quan Công an cũng tiến hành tạm giữ ông Trần Văn Lệ, chủ một xưởng gỗ tại xã Đà Loan (huyện Đức Trọng) để điều tra, làm rõ hành vi trên.

Tang vật vụ án được tạm giữ tại Hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, từ nguồn tin của quần chúng Nhân dân, công tác theo dõi nghiệp vụ, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC46), Công an tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Công an huyện Đức Trọng tiến hành mật phục, phát hiện và lập hồ sơ 2 vụ vi phạm về hành vi “Tàng trữ lâm sản trái pháp luật” xảy ra tại thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng.

Cụ thể, tại khu vực chăn nuôi heo của một gia đình ở thôn Ma Am, xã Đà Loan phát hiện có 339 hộp, phách gỗ xẻ các lọai như cà chí, căm xe, dầu, bằng lăng, gụ lau và gỗ tạp, với tổng khối lượng 39,570 m3. Toàn bộ số lâm sản đều nằm ở trên mặt đất và trên 4 phương tiện gồm 2 xe tải có mui, 2 xe cải tiến độ chế. Tại hiện trường có một nhóm 7 người. Cách vị trí này khoảng 1 km, tại bãi đất trống, lực lượng chức năng phát hiện một số gỗ gồm cà chí, dầu, bằng lăng, căm xe và gỗ tạp với tổng khối lượng 5,357 m3.

Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một xe cải tiến bị gãy cầu sau, chứa đầy gỗ hộp trên thùng xe, một xe tải mang BKS 81C-11105 (tải trọng 3,5 tấn), chứa một số hộp gỗ trên thùng xe, một máy cưa và một lượng lớn gỗ hộp đang tập kết tại xưởng.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Trần Văn Lệ khai nhận, mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng vẫn tổ chức hoạt động xưởng cưa thời gian dài. Toàn bộ số lâm sản tại bãi và trên các xe là của mình. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định tổng số lâm sản phát hiện tại xưởng cưa của Trần Văn Lệ là 73m3 gỗ quy tròn. Qua làm việc, ông Lệ thừa nhận chỉ có hơn 12m3 có hóa đơn, chứng từ, còn lại 60,7m3 không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc.

