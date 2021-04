Sẽ xử lý cán bộ để xảy ra phá rừng

(LĐ online) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tại cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và địa phương toàn tỉnh vào chiều 2/4.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chỉ đạo xem xét đình chỉ một số trưởng ban ban quản lý rừng, chủ tịch xã và phê bình chủ tịch UBND huyện để xảy ra các “điểm nóng” vi phạm Luật Lâm nghiệp từ đầu năm đến nay.

Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong tháng 3/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 8 vụ; diện tích thiệt hại do phá rừng 2,52 ha, giảm 1,5 ha; lâm sản thiệt hại 2,25 m3, giảm 10,37 m3 so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chỉ trong quý I/2021, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chức năng đã phát hiện, lập biên bản 152 vụ vi phạm, tăng 12% so cùng kỳ, tương đương 16 vụ; trong đó, 75 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, chiếm 49%. Diện tích thiệt hại do phá rừng 10,6 ha, tăng 42%, tương đương 3,13 ha; lâm sản thiệt hại hơn 1.008 m3, tăng 121%, xấp xỉ 553 m3 so cùng kỳ.

Trung bình mỗi ngày tại Lâm Đồng xảy ra 1,5 vụ phá rừng, diện tích rừng bị xâm lấn 3 tháng đầu năm trên 100.000 m2.

Một số địa phương có số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp cao như Đam Rông, Lâm Hà, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt.

XUÂN TRUNG