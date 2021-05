Bắt con nghiện trộm cắp xe máy

(LĐ online) - Sau khi trộm xe máy của người dân, Nguyễn Xuân Vũ mang đi cầm lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng. Chỉ sau 6 giờ thực hiện vụ trộm xe máy, Vũ đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ điều tra.

Đối tượng Vũ bị công an bắt giữ

Chiều 5/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang tam giữ hình sự Nguyễn Xuân Vũ (33 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 4/5, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc nhận được tin báo từ anh Mai Thiên Ân (22 tuổi, ngụ trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, Bảo Lộc) bị kẻ gian trộm mất chiếc xe máy dựng trước tiệm cắt tóc. Tiếp nhận tin báo, các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ cùng ngày, Công an TP Bảo Lộc xác định Nguyễn Xuân Vũ là nghi can gây ra vụ trộm. Khi Vũ đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Phường 2) thì bị các trinh sát khống chế bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy của mình. Sau khi trộm được xe máy, Vũ mang đến cầm tại một tiệm cầm đồ được 4 triệu đồng lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng. Hiện, chiếc xe máy do Vũ trộm cắp đã được công an thu hồi.

Theo cơ quan công an, Vũ là đối tượng nghiện ma túy nặng và thuộc diện quản lý của cơ quan công an.

KHÁNH PHÚC