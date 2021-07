Bảo Lộc: Khởi tố cặp vợ chồng ''hờ'' tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Ngày 16/7, Viện KSND TP Bảo Lộc cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tuyến (35 tuổi, trú tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) và Vũ Thị Thảo Linh (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cùng với khởi tố bị can, Viện KSND TP Bảo Lộc cũng đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tuyến. Còn Vũ Thị Thảo Linh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Viện KSND TP Bảo Lộc đề nghị cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, 12 giờ ngày 6/7, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp với Công an Phường I (Bảo Lộc) kiểm tra, phát hiện tại nhà trọ trên đường Hồ Tùng Mậu (Phường I, TP Bảo Lộc) có 8 đối tượng đang lưu trú tại đây.

Phát hiện có nhiều ghi vấn, qua đấu tranh, Vũ Thị Thảo Linh đã tự nguyện giao nộp 2 gói ma túy đá (loại Methamphetamine), trọng lượng 19,6697 gam, được cất giấu dưới nệm trong phòng ngủ, 1 cân điện tử và một số vật chứng liên quan. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Quang Tuyến và Vũ Thị Thảo Linh.

Quá trình điều tra, Công an TP Bảo Lộc xác định Nguyễn Quang Tuyến và Vũ Thị Thảo Linh quen nhau và sống chung như vợ chồng. Vào khoảng 11 giờ ngày 6/7, Linh đưa cho Tuyến 800 ngàn đồng để Tuyến ra trước cửa nhà mình đang thuê trọ đưa tiền và nhận gói ma túy của người đàn ông tên Hào (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mang vào đưa cho Linh để phân chia thành từng gói nhỏ đem cất giấu dưới nệm trong phòng ngủ để sử dụng.

Qua xét nghiệm, Tuyến và Linh đều dương tính với ma túy.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

