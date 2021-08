Đạ Tẻh: Tăng cường đấu tranh trên không gian mạng

Sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực và rộng khắp của các trang mạng xã hội do lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh quản lý dần trở thành kênh thông tin chính thống của người dân. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn các thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng của lực lượng công an cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân rút ngắn thời gian giải quyết, được Nhân dân hưởng ứng, ghi nhận và đánh giá cao.

Những thông tin đăng tải được Công an xã Đạ Lây cô đọng, súc tích lại dưới dạng hình ảnh minh họa, sống động giúp người dân dễ hiểu, dễ hình dung và tiện chia sẻ đến nhiều người

Nắm được xu thế phát triển mạnh của mạng xã hội, thời gian qua, Công an xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh đã thành lập nhóm Zalo, fanpage Facebook để tuyên truyền pháp luật cho người dân địa phương. Sau thời gian đưa mô hình này vào hoạt động, các kênh thông tin này đã đem lại hiệu quả thiết thực và được người dân đồng tình hưởng ứng.

Anh Ngô Lê Trọng Nguyên, Phó Trưởng Công an xã Đạ Lây cho biết: Ngoài việc tuyên truyền pháp luật dưới nhiều hình thức như cấp phát tờ rơi, công bố số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an xã, thời gian qua, đơn vị đã thành lập Zalo nhóm, trang fanpage Facebook để tuyên truyền pháp luật.

Các kênh thông tin này truyền tải những kiến thức pháp luật, hành vi, thủ đoạn và hình ảnh của đối tượng phạm pháp đến những người tham gia trong nhóm. Có thể nói đây là không gian, sân chơi bổ ích giúp người dân nâng cao nhận thức để phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Hiện, trang thông tin fanpage Facebook Công an xã Đạ Lây đã có gần 1.600 lượt thích và theo dõi, còn trang Zalo cũng đã có gần 150 lượt người quan tâm. Thành phần tham gia bấm nút thích và quan tâm các trang fanpage Facebook và nhóm Zalo rất đa dạng gồm: lực lượng Công an xã, các thành viên trong Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm, dân quân, dân phòng, các hội đoàn thể, lực lượng bảo vệ khu phố, chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, tài xế, tiểu thương và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Trong đó, các nhóm trưởng là công an khu vực chịu trách nhiệm theo dõi, kết nối, chia sẻ qua hệ thống Facebook, Zalo nhóm. Nếu nhận thấy một cá nhân nào đó cung cấp thông tin sai sự thật, tin nhắn riêng tư hoặc có nội dung vi phạm pháp luật sẽ có biện pháp xử lý. Thông tin từ Facebook, Zalo nhóm do người dân cung cấp đã giúp lực lượng Công an xã Đạ Lây xử lý nhanh các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Đề cập đến việc thành lập, quản lý việc đăng tải nội dung thông tin trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật do Công an xã Đạ Lây thành lập và quản lý, anh Ngô Lê Trọng Nguyên cho biết thêm: Trung bình, mỗi ngày các trang thông tin mạng xã hội của Công an xã Đạ Lây sẽ đăng từ 4 - 5 lượt bài. Riêng những ngày cao điểm như diễn ra bầu cử, dịch bệnh COVID-19, số lượng bài đăng được đăng tải với tần suất dày hơn.

Thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo của Công an xã Đạ Lây, người dân có thể tra cứu rất nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng công an; có thể cung cấp thông tin, hình ảnh, video về các hành vi vi phạm pháp luật trực tiếp cho lực lượng Công an xã, huyện mà không sợ bị lộ thông tin cá nhân người cung cấp; gửi các kiến nghị thắc mắc về các thủ tục hành chính liên quan đến cơ quan công an; kết nối trực tiếp với số điện thoại trực ban Công an xã Đạ Lây nói riêng và công an từng xã, thị trấn, huyện nói chung.

Để đổi mới hình thức tuyên truyền, đăng tải thông tin, những bài viết có nội dung dài, không thu hút sẽ được Công an xã Đạ Lây cô đọng, súc tích lại dưới dạng hình ảnh minh họa, sống động kèm theo link gốc của bài viết, giúp người dân dễ hiểu, dễ hình dung và tiện chia sẻ đến nhiều người.

“Việc đưa các trang mạng xã hội vào hoạt động đã góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về hiểu biết pháp luật cho Nhân dân; thông tin kịp thời đến Nhân dân những tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Đạ Lây cũng như giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng Công an xã” - anh Nguyên cho biết thêm.

Thượng tá Nguyễn Đình Sô, Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Hiện nay, tất cả các đơn vị công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã xây dựng và đi vào hoạt động trang mạng xã hội như Facebook, Zalo của đơn vị mình.

Để kết nối với trang mạng xã hội này, người dùng chỉ cần đăng nhập vào địa chỉ Facebook hay Zalo của mình, ở ô tìm kiếm phía trên cùng và gõ đơn vị cần tìm, sau đó bấm tìm kiếm thì sẽ thấy các trang thông tin hiện ra, bấm vào đường dẫn đến trang và bấm vào dòng chữ “Thích” hay "Quan tâm". Sau khi thực hiện xong bước trên, người dân đã có thể xem tin tức và tương tác trên các trang mạng xã hội do lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh quản lý.

Việc giám sát chặt chẽ trên không gian mạng cũng đồng thời giúp Công an huyện Đạ Tẻh kịp phát hiện, tổ chức ngăn chặn, xử lý, đấu tranh có hiệu quả với các nhóm hoạt động cờ bạc, mại dâm, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, “độ xe”, kêu gọi tham gia tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

“Trong thời gian đến, Công an huyện Đạ Tẻh sẽ đẩy mạnh giám sát, tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng như: Facebook, Zalo, YouTube, TikTok... để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Để mô hình này tiếp tục đạt hiệu quả, chúng tôi sẽ từng bước củng cố lại quy định hoạt động trên các trang mạng xã hội, không ngừng cập nhật thông tin để các bên liên quan nắm chắc tình hình và chủ động xử lý”, Thượng tá Sô cho hay.

HOÀNG SA