Phạt 30 triệu đồng đối với 4 tài xế xe tải dừng đỗ bỏ hàng sai quy định trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Sáng 2/8, Thiếu tá Vũ Tiến Việt - Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng đóng tại huyện Di Linh, cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng Công an huyện Bảo Lâm và Công an xã Lộc An liên tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn xã Lộc An.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý các tài xế xe tải dừng đỗ giao nhận hàng hóa trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) vi phạm quy đinh phòng chống dịch

Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Di Linh và Công an huyện Bảo Lâm đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 như thực hiện 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, đặc biệt phải tuân thủ nghiêm quy định giao nhận hàng hóa ngay tại các điểm tập kết đã được địa phương thành lập để đảm bảo an toàn phòng chống bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thiếu tá Vũ Tiến Việt - Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Di Linh cho biết: “Từ ngày 26/7 đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng Công an huyện Bảo Lâm tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp tài xế điều khiển xe tải vận chuyển hàng hóa không chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19. Tổng số tiền xử phạt 4 trường hợp là 30 triệu đồng (7,5 triệu đồng/trường hợp). Tất cả những trường hợp vi phạm đều có hành vi dừng, đỗ xe tải giao nhận hàng hóa vi phạm các quy định phòng chống dịch trên Quốc lộ 20. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trưởng hợp vi phạm”.

HẢI DƯỜNG