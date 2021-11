Công an Lâm Hà tạm đình chỉ một cán bộ để làm rõ hành vi đe doạ nhân viên y tế

(LĐ online) - Sáng 14/11, Công an huyện Lâm Hà xác nhận với Báo Lâm Đồng Online đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 1 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý để làm rõ hành vi đe doạ nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng vào tối 11/11.

Nam thanh niên dùng súng uy hiếp nhân viên Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng. Ảnh cắt từ clip

Cán bộ bị tạm đình chỉ công tác là ông Nguyễn Duy Ngọ (31 tuổi). Sau khi có quyết định tạm đình chỉ, Công an huyện Lâm Hà đã có báo cáo UBND huyện Lâm Hà cũng như Ban Giám đốc Công an Lâm Đồng xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo tường trình sự việc từ ông Nguyễn Duy Ngọ với cơ quan chức năng, khuya 11/11, ông Ngọ đang đi công tác thì nhận được tin con trai mới sinh 3 ngày tuổi (con đầu lòng) bị sặc sữa, có những biểu hiện khiến người mẹ trẻ rất hoảng hốt, lo lắng. Ông Ngọ vội chạy về đơn vị bàn giao tài liệu, hồ sơ, thay bộ quần áo công an rồi cùng bà ngoại, người nhà đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. Lúc này, trời mưa lớn, khi vào đến cổng chính, bảo vệ và nhân viên y tế tại đây hướng dẫn họ đi cổng số 2 và phải thực hiện khai báo y tế.

Khi vào bên trong bệnh viện, do vội nên quên đeo khẩu trang, ông Ngọ bị nhân viên y tế nhắc nhở, yêu cầu phải đeo khẩu trang. Ông Ngọ nổi nóng, trở ra xe ô tô lấy súng đi vào chĩa thẳng vào nhân viên y tế, quát nạt họ. "Tôi vì nóng giận, xót con, sốt ruột nên đã không tuân thủ yêu cầu 5K của phía bệnh viện và có thái độ không phải với cán bộ y tế. Tôi chỉ chĩa súng doạ, mục đích để con tôi nhanh được đưa vào cấp cứu. Khẩu súng tôi được giao để đi làm nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Tôi chỉ doạ, không có ý nghĩ làm khác hơn" - ông Ngọ viết trong bản tường trình.

Công an huyện Đức Trọng xác nhận khẩu súng ông Ngọ đe doạ nhân viên y tế là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su, có hình dáng giống súng Rulo, không phải là vũ khí quân dụng. Sau khi tiến hành điều tra, lấy lời khai các bên, nhân chứng, Công an huyện Đức Trọng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Lâm Hà xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi xem xét bản tường trình, bước đầu xác định cán bộ đơn vị không tuân thủ yêu cầu 5K của ngành y tế, lại sử dụng công cụ hỗ trợ được giao phục vụ công tác chĩa thẳng vào nhân viên y tế, đe doạ họ, gây sợ hãi cho đội ngũ cán bộ y tế. Do đó, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, trường hợp sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của ngành, không dung túng, bao che. Công an huyện Lâm Hà đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Duy Ngọ và đang hoàn tất hồ sơ chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng xem xét, xử lý vụ việc.

Trước đó, vào 23 giờ 21 phút ngày 11/11, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng tiếp nhận 1 bệnh nhi 3 ngày tuổi, được cha ruột, bà ngoại và người thân đưa đến cấp cứu do cháu bé bị sặc sữa. Khi bị nhân viên y tế nhắc nhở đeo khẩu trang khi làm việc, thanh niên mặc áo đỏ (cha ruột cháu bé) đã quay ra xe ô tô lấy 1 khẩu súng, vừa có lời lẽ khó nghe vừa chĩa thẳng súng vào nhân viên y tế khiến nữ nhân viên và kíp trực sợ hãi. Hành động này của người thanh niên đã được camera an ninh tại đây và một số người chứng kiến ghi lại. Đến sáng 13/11, hành động dùng súng đe doạ nhân viên y tế bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người dân bày tỏ bức xúc.

C.THÀNH